008 Поставка металлоконструкций и прочего металлопроката для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

На оформлении заказа

Дата предоставления ответа на запрос

008 Поставка металлоконструкций и прочего металлопроката для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

Цена договора и требования к обеспечению

в соответствии с проектом договора

Условия оплаты и доставки

Волгоградская область, в соответствии с проектом договора Рассчитать логистику >

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

Заказчики, с которыми заключается договор

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Изделие Элемент опорный ФИ У6х85 для стеновых панелей МП ТСП-Z 6х85х1250ММ оцинкованная сталь 2ММ с полимерным покрытием RAL 5015 ТУ 5285-002-37144780-2012" Кол-во: 10.000

"Позиция 2" "Саморез 4.2ММх16ММ RAL 5015" Кол-во: 1000.000

"Позиция 3" "Саморез CDNS-A19 5.5ММх140ММ RAL 5015" Кол-во: 200.000

"Позиция 4" "Саморез CDNS-A19 5.5ММх240ММ RAL 5015" Кол-во: 100.000

"Позиция 5" "Изделие Элемент стыковочный ФИ 25 для стеновых панелей МП ТСП-Z 25х3000ММ оцинкованная сталь 0.5ММ с полимерным покрытием RAL 5015 ТУ 5285-002-37144780-2012" Кол-во: 4.000

"Позиция 6" "Изделие Элемент окантовочный крыши ФИ 34х245 для стеновых панелей МП ТСП-К 34х245х2600ММ оцинкованная сталь 0.5ММ с полимерным покрытием RAL 5015 ТУ 5285-002-37144780-2012" Кол-во: 2.000

"Позиция 7" "Изделие Элемент окантовочный задняя части крыши ФИ 35х150 для стеновых панелей МП ТСП-К 35х150х3000ММ оцинкованная сталь 0.5ММ с полимерным покрытием RAL 5015 ТУ 5285-002-37144780-2012" Кол-во: 1.000

"Позиция 8" "Изделие Элемент окантовочный фасада крыши ФИ 31х225 для стеновых панелей МП ТСП-К 31х225х3000ММ оцинкованная сталь 0.5ММ с полимерным покрытием RAL 5015 ТУ 5285-002-37144780-2012" Кол-во: 1.000

"Позиция 9" "Панель ПКБ-150-1000 2600ММ 0.7-РЕ-RAL5015/0.7-РЕ-RAL 7004-MESA 1A ГОСТ 32603-2012" Кол-во: 3.000

"Позиция 10" "Панель стеновая трехслойная с утеплителем ПСБ 100х1000х0.7/0.7х2300ММ RAL5015/7004 ГОСТ 32603-2012" Кол-во: 6.000

"Позиция 11" "Панель стеновая трехслойная с утеплителем ПСБ 100х1000х0.7/0.7х3000ММ RAL5015/7004 ГОСТ 32603-2012" Кол-во: 6.000

"Позиция 12" "Изделие Элемент угловой внутренний ФИ 7 для стеновых панелей МП ТСП-Z 68х68х3000ММ оцинкованная сталь 0.5ММ с полимерным покрытием RAL 5015 ТУ 5285-002-37144780-2012" Кол-во: 1.000

"Позиция 13" "Изделие Элемент угловой ФИ 10х180 для стеновых панелей МП ТСП-Z 10х180х3000ММ оцинкованная сталь 0.5ММ с полимерным покрытием RAL 5015 ТУ 5285-002-37144780-2012" Кол-во: 4.000

"Позиция 14" "Штуцер приварной Шц-G1/2 09Г2С PN16МЕГАПА ТУ 4218-048-01395839-2007" Кол-во: 6.000

"Позиция 15" "Элемент доборный Планка конька плоского ПЭ-01-5015-0.5 150х150х2000ММ оцинкованная сталь синий RAL 5015" Кол-во: 6.000

"Позиция 16" "Пробка 2 G1/2" 09Г2С ОСТ 26.260.460-99" Кол-во: 6.000

"Позиция 17" "Лист профилированный HC-35 0.7х1000/1060х3000 сталь оцинкованная RAL 7004/7004 ГОСТ 24045-94" Кол-во: 40.000

"Позиция 18" "Лист профилированный HC-35 0.7х1000/1060х7800 сталь оцинкованная RAL 5015/7004 ГОСТ 24045-94" Кол-во: 14.000

"Позиция 19" "Элемент доборный Уголок карниза ПЭ-01-5015-0.5 115х115х2000ММ оцинкованная сталь синий RAL 5015" Кол-во: 16.000

"Позиция 20" "Элемент доборный Уголок наружный ПЭ-01-5015-0.5 115х115х2000ММ оцинкованная сталь синий RAL 5015" Кол-во: 8.000

"Позиция 21" "Шайба косая 16ММ ст3 ГОСТ 10906-78" Кол-во: 36.000