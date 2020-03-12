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Наименование закупки
008 Поставка металлоконструкций и прочего металлопроката для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2020 13:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-02-43
Факс
+7 8442 96-02-43
Адрес электронной почты
t.balashova@vlg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балашова Татьяна Геннадиевна
Место рассмотрения предложений
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008 Поставка металлоконструкций и прочего металлопроката для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133734Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
008 Поставка металлоконструкций и прочего металлопроката для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Начальная цена
389 182,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, в соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с проектом договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 4.000
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