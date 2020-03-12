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    Главная / Торги / 008 Поставка металлоконструкций и прочего металлопроката для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    008 Поставка металлоконструкций и прочего металлопроката для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133734Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133734

    Наименование закупки

    008 Поставка металлоконструкций и прочего металлопроката для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 13:32

    Документация процедуры

    проект_металлоконструкии_крхс_пэн_20_ким_000152.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-02-43

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    t.balashova@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашова Татьяна Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    008 Поставка металлоконструкций и прочего металлопроката для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 14:00 GMT +312.03.2020 14:0012.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133734Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    008 Поставка металлоконструкций и прочего металлопроката для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    389 182,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, в соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие Элемент опорный ФИ У6х85 для стеновых панелей МП ТСП-Z 6х85х1250ММ оцинкованная сталь 2ММ с полимерным покрытием RAL 5015 ТУ 5285-002-37144780-2012"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Саморез 4.2ММх16ММ RAL 5015"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 3"

    "Саморез CDNS-A19 5.5ММх140ММ RAL 5015"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Саморез CDNS-A19 5.5ММх240ММ RAL 5015"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Изделие Элемент стыковочный ФИ 25 для стеновых панелей МП ТСП-Z 25х3000ММ оцинкованная сталь 0.5ММ с полимерным покрытием RAL 5015 ТУ 5285-002-37144780-2012"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Изделие Элемент окантовочный крыши ФИ 34х245 для стеновых панелей МП ТСП-К 34х245х2600ММ оцинкованная сталь 0.5ММ с полимерным покрытием RAL 5015 ТУ 5285-002-37144780-2012"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Изделие Элемент окантовочный задняя части крыши ФИ 35х150 для стеновых панелей МП ТСП-К 35х150х3000ММ оцинкованная сталь 0.5ММ с полимерным покрытием RAL 5015 ТУ 5285-002-37144780-2012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Изделие Элемент окантовочный фасада крыши ФИ 31х225 для стеновых панелей МП ТСП-К 31х225х3000ММ оцинкованная сталь 0.5ММ с полимерным покрытием RAL 5015 ТУ 5285-002-37144780-2012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Панель ПКБ-150-1000 2600ММ 0.7-РЕ-RAL5015/0.7-РЕ-RAL 7004-MESA 1A ГОСТ 32603-2012"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Панель стеновая трехслойная с утеплителем ПСБ 100х1000х0.7/0.7х2300ММ RAL5015/7004 ГОСТ 32603-2012"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Панель стеновая трехслойная с утеплителем ПСБ 100х1000х0.7/0.7х3000ММ RAL5015/7004 ГОСТ 32603-2012"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Изделие Элемент угловой внутренний ФИ 7 для стеновых панелей МП ТСП-Z 68х68х3000ММ оцинкованная сталь 0.5ММ с полимерным покрытием RAL 5015 ТУ 5285-002-37144780-2012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Изделие Элемент угловой ФИ 10х180 для стеновых панелей МП ТСП-Z 10х180х3000ММ оцинкованная сталь 0.5ММ с полимерным покрытием RAL 5015 ТУ 5285-002-37144780-2012"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Штуцер приварной Шц-G1/2 09Г2С PN16МЕГАПА ТУ 4218-048-01395839-2007"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Элемент доборный Планка конька плоского ПЭ-01-5015-0.5 150х150х2000ММ оцинкованная сталь синий RAL 5015"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 16"

    "Пробка 2 G1/2" 09Г2С ОСТ 26.260.460-99"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Лист профилированный HC-35 0.7х1000/1060х3000 сталь оцинкованная RAL 7004/7004 ГОСТ 24045-94"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 18"

    "Лист профилированный HC-35 0.7х1000/1060х7800 сталь оцинкованная RAL 5015/7004 ГОСТ 24045-94"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 19"

    "Элемент доборный Уголок карниза ПЭ-01-5015-0.5 115х115х2000ММ оцинкованная сталь синий RAL 5015"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 20"

    "Элемент доборный Уголок наружный ПЭ-01-5015-0.5 115х115х2000ММ оцинкованная сталь синий RAL 5015"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 21"

    "Шайба косая 16ММ ст3 ГОСТ 10906-78"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 22"

    "Талреп крюк-крюк М8 DIN 1480"

    Кол-во: 4.000

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