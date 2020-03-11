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    Главная / Торги / Заключение договора на поставку краски, кистей, хоз.инвентаря для Краснодарского филиала ПАО "Ростелеком".

    Заключение договора на поставку краски, кистей, хоз.инвентаря для Краснодарского филиала ПАО "Ростелеком".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133733Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133733

    Наименование закупки

    Заключение договора на поставку краски, кистей, хоз.инвентаря для Краснодарского филиала ПАО "Ростелеком".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 17:30

    Документация процедуры

    информация_для_поставщика_Краснодар.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Заключение договора на поставку краски, кистей, хоз.инвентаря для Краснодарского филиала ПАО "Ростелеком".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 12:00 GMT +311.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133733Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку краски, кистей, хоз.инвентаря для Краснодарского филиала ПАО "Ростелеком".

    Начальная цена

    765 340,13

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский район, 2-ое отделение АФ «Солнечная», дом № 7/2., г. Краснодар, ул. Красная, д. 59,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Типовые условия оплаты 100% пост оплата в течении 15 рабочих дней после поставки для МСП, для КА не относящихся к МСП 100% пред оплата в течении 30 календарных дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лопата совковая с черенком ЛСП сталь"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 2"

    "Лопата штыковая Радогост ЛКО-3 1080019 0.84КГ Россия"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 3"

    "Топор строительный Ермак 1.2КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Краска аэрозольная универсальная 520МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Лопата совковая без черенка"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 6"

    "Лопата штыковая без черенка"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 7"

    "Лента малярная клейкая бумажная 48ММх50М"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 8"

    "Лопата уборочная снегоуборочная в сборе пластиковая алюминиевый черенок 430х490ММ 1500ММ 1.3КГ GWD 12"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 9"

    "Леска триммерная 2.4ММ 15М круглая"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 10"

    "Лейка пластмассовая для полива 10ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Кордщетка ручная 5-ти рядная Osborn Eco 152.023-0001"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 12"

    "Клей Момент 30МЛ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 13"

    "Грабли витые 14 зубцов 360ММ без черенка"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 14"

    "Грабли веерные пластинчатые без черенка 18 зубьев оцинкованные"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 15"

    "Грунтовка глифталевая ГФ-021 5Л универсальная ГОСТ 25129-82"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 16"

    "Кисть малярная ручник КР-45 45ММ натуральная щетина ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 17"

    "Кисть малярная плоская Stayer Aqua-Lux 01055-50"

    Кол-во: 43.000

    "Позиция 18"

    "Кисть малярная круглая Зубр Мастер №22 70ММ натуральная щетина деревянная ручка 01501-70 ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 19"

    "Кисть малярная флейцевая плоская КФ-75 Натуральная белая дважды проваренная щетина деревянная ручка жестяная обойма"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 20"

    "Кисть малярная плоская Зубр Мастер КП-11 100ММ 4" натуральная щетина пластиковая ручка 4-01011-100 ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 21"

    "Кисть малярная макловица КП 150х70ММ искусственная щетина пластиковая ручка 84088 01831-15_01631"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 22"

    "Колер универсальный Ticiana mix 0.08Л; ДМ³"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Кисть малярная мочальная 250ММ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 24"

    "Метла Гардена сорго 1200ММ с черенком"

    Кол-во: 49.000

    "Позиция 25"

    "Молоток слесарный 0.8КГ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Пена монтажная Makroflex всесезонная 750МЛ ГОСТ 25621-83"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 27"

    "Полотно техническое нетканное"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 28"

    "Ножовка по дереву Энкор 500ММ 9860"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 29"

    "Носилки строительные под мусор 67598"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 30"

    "Перчатки защитные рабочие Контракт резиновые желтые размер М"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 31"

    "Перчатки хозяйственные резиновые OptiLine латекс L"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 32"

    "Полотно вафельное техническое отбеленное 45СМ 60М 240Г/М2"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 33"

    "Преобразователь ржавчины 1Л с цинком триггер 09-1012"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 34"

    "Пила ручная садовая Fiskars Xtract 255ММ SW751000614"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 35"

    "Растворитель 646 ПЭТ 900МЛ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 36"

    "Растворитель Уайт-Спирит ГОСТ 3134-78"

    Кол-во: 63.000

    "Позиция 37"

    "Растворитель Сольвент А бутылка ГОСТ 1928-79"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Рулетка 7,5М х25мм"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 39"

    "Секатор садовый,контактный с наковальней модель 0 20ММ длина 190ММ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 40"

    "Секатор секач для сучьев малый FISKARS 505ММ 1003609 (126004)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 41"

    "Совок для мусора металлический 24х6х5СМ"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 42"

    "Совок для мусора пластик с резинкой С416"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 43"

    "Тряпка для пола 500x800ММ"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 44"

    "Топор строительный Ермак 0.8КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 45"

    "Топор строительный с топорищем 1500Г"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 46"

    "Инвентарь садово-огородный ручной . Лом строительный высота 1.3М"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 47"

    "Тачка садовая Gigant WBG90 90КГ 65л одноколесная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 48"

    "Тачка садово-строительная одноколесная ТСО-02.ОЦ 120КГ 90Л оцинкованная"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 49"

    "Фартук защитный ПЭ 81х125СМ белый 1ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 50"

    "Черенок для лопат деревянный 1 сорт 40ММ 1200ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 51"

    "Щетка 4-рядная по металлу металлическая деревянная ручка"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 52"

    "Инструмент штукатурный . Кельма бетонщика КБ сталь 86247 деревянная ручка (треугольник)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 53"

    "Шланг поливочный садовый Gardena HighFlex 1/2" 20М 18063-20.000.0015468722"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 54"

    "Эмаль алкидная пентафталевая Лакра Синтез ПФ-115 желтая"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 55"

    "Эмаль алкидная пентафталевая Ленинградские краски ПФ-115 Эконом голубая 1.9КГ"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 56"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-115 серая 1.9КГ"

    Кол-во: 62.000

    "Позиция 57"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-115 1.9КГ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 58"

    "Валик малярный с ручкой Сибртех искуственный мех 100ММ 15ММ 48ММ диаметр ручки 6ММ 80116"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 59"

    "Валик малярный Стандарт меховой 240ММ"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 60"

    "Вилы садово-огородные четырехрогие 1300ММ с черенком"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 61"

    "Веник двухпрошивной сорго высший сорт"

    Кол-во: 83.000

    "Позиция 62"

    "Герметик силиконовый универсальный Goldmaster белый 310МЛ"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 63"

    "Грунт-эмаль по ржавчине быстросохнущая Престиж 3в1 белая 1.9КГ"

    Кол-во: 69.000

    "Позиция 64"

    "Ванночка для валика (кювета) 220х300мм"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 65"

    "Кисть малярная плоская КФ-25 №1 25ММ натуральная щетина деревянная ручка"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 66"

    "Кисть малярная флейцевая КФ-40 40ММ натуральная щетина ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 67"

    "Кисть малярная плоская Зубр КП-38 ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 47.000

    "Позиция 68"

    "Ведро сталь оцинкованная 12Л; ДМ³ 39300-12"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 69"

    "Ведро пластмассовое 15ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 70"

    "Лента противоскользящая амбразивная, самоклеющаяся черно-желтая 0.005М -40...+79ГРАД ЦЕЛЬС грубой зернистости"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 71"

    "Мастика битумно-резиновая AquaMast 3КГ Технониколь для кровли"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 72"

    "Мешок полипропиленовый трехслойный для упаковки строительного и бытового мусора 55х105СМ 50КГ белый"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 73"

    "Олифа Престиж 10000МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 74"

    "Очиститель аэрозоль Tytan Professional ЕСО для очистки монтажной пены 0.5Л;ДМ3 баллон"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 75"

    "Инструмент садово-огородный ручной Мотыга универсальная исполнение 1 шириной 150мм длина черенка 1200 ГОСТ 19598-95.Артикул:12025, Производитель:Заря.Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 76"

    "Инструмент штукатурный Шпатель фасадный СИБРТЕХ нержавеющая сталь, пластмассовая ручка 150ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 77"

    "Инструмент штукатурный Шпатель фасадный СибрТех 60ММ 85560"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 78"

    "Лента противоскользящая самоклеющаяся Aviora черная 25ММх5М"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 79"

    "Ножовка по металлу Зубр 300ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 80"

    "Ведро пластмассовое 10ЛИТР(ДМ³) 92966"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 81"

    "Ведро пластмассовое 12ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 82"

    "Ведро пластмассовое круглое 11.3Л; ДМ³ с крышкой и пластиковой ручкой белое пластик"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 83"

    "Ведро сталь оцинкованная 10Л; ДМ³ Россия"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 84"

    "Ведро сталь оцинкованная 15Л; ДМ³"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 85"

    "Ведро сталь оцинкованная 10Л; ДМ³ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 86"

    "Известь гашеная 2КГ для побелки домов, деревьев, для приготовления фасадных красок, бордосской смеси, для нужд сельского хозяйства"

    Кол-во: 186.000

    "Позиция 87"

    "Известь негашеная"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 88"

    "Кисть малярная мочальная лыко липы"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 89"

    "Краска водоэмульсионная для стен и потолков "Оптимум" 14кг"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 90"

    "Краска водно-дисперсионная фасадная Альпина 10Л 15.5КГ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 91"

    "Краска аэрозольная KUDO синяя 520МЛ в баллончиках"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 92"

    "Краска аэрозольная KUDO белая 520МЛ в баллончиках"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 93"

    "Краска аэрозольная красная 520МЛ в баллончиках"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 94"

    "Краска аэрозольная KUDO черная 520МЛ в баллончиках"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 95"

    "Кирка-мотыга 2КГ 800ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 96"

    "Молоток Kraftool Expert 0.4КГ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 97"

    "Набор кистей БИБЕР 31404 10ШТ тонкая - 2 шт., круглая №2 и №6, флейцевая 1", 1.5", 2" и 3/4", радиаторная 1" и 1.5", натуральная щетина (25/50)"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 98"

    "Шпаклевка 10кг"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 99"

    "Штукатурка гипсовая "Ротбанд""

    Кол-во: 135.000

    "Позиция 100"

    "Шланг садовый 15м"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 101"

    "Эмаль алкидная пентафталевая Эмпилс ПФ-115 красная 1.9КГ ГОСТ 6465-76"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 102"

    "Эмаль алкидная пентафталевая Престиж ПФ-115 белая высокоглянцевая 1.9КГ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 103"

    "Эмаль алкидная пентафталевая Престиж ПФ-115 зеленая высокоглянцевая 1.9КГ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 104"

    "Эмаль алкидная пентафталевая Расцвет ПФ-115 синяя 1.9КГ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 105"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПФ-115 черная глянцевая 1.9КГ ООО Ярославль ГОСТ 6465-76"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 106"

    "Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 Новбытхим серая 1000МЛ"

    Кол-во: 100.000

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    Поставка лакокрасочных материалов для филиала ВНИИГАЗ Тюмень
    Поставка лакокрасочных материалов для филиала ВНИИГАЗ Тюмень
    260014
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром НГХК"
    Ценовой запрос № 76744
    Приобретение антикорозионных композиций
    Приобретение антикорозионных композиций
    76744
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    22.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    514 280
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром НГХК"
    Ценовой запрос № 76772
    Преобретение эмалевого покрытия
    Преобретение эмалевого покрытия
    76772
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    22.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    321 680
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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    УСЗН БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА
    Ценовой запрос № 77715
    Жидкость стеклоомывающая незамерзающая, 5 л
    Жидкость стеклоомывающая незамерзающая, 5 л
    77715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    29.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    240
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ АТСП
    Ценовой запрос № 77780
    Поставка краски
    Поставка краски
    77780
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    30.11.2018 14:00(GMT+03:00)
    2 242
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром социнвест"
    Ценовой запрос № 78082
    Поставка стеклоомывающей жидкости для нужд ООО "Газпром социнвест" в Санкт-Петербурге
    Поставка стеклоомывающей жидкости для нужд ООО "Газпром социнвест" в Санкт-Петербурге
    78082
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    42 373
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 78272
    Поставка автомобильной продукции для нужд Саратовского филиала ООО " Газпром энерго"
    Поставка автомобильной продукции для нужд Саратовского филиала ООО " Газпром энерго"
    78272
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    62 569
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО «Газпром инвестпроект»
    Ценовой запрос № 78826
    Поставка незамерзающей жидкости
    Поставка незамерзающей жидкости
    78826
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    67 796
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
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