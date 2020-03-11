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Наименование закупки
Заключение договора на поставку краски, кистей, хоз.инвентаря для Краснодарского филиала ПАО "Ростелеком".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2020 17:30
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 8442 38-13-78
Факс
Адрес электронной почты
tender_south@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зачитайлова Евгения Ивановна
Место рассмотрения предложений
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Заключение договора на поставку краски, кистей, хоз.инвентаря для Краснодарского филиала ПАО "Ростелеком".
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.03.2020 12:00 GMT +311.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133733Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку краски, кистей, хоз.инвентаря для Краснодарского филиала ПАО "Ростелеком".
Начальная цена
765 340,13
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский район, 2-ое отделение АФ «Солнечная», дом № 7/2., г. Краснодар, ул. Красная, д. 59,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Типовые условия оплаты 100% пост оплата в течении 15 рабочих дней после поставки для МСП, для КА не относящихся к МСП 100% пред оплата в течении 30 календарных дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 31.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 38.000
Кол-во: 46.000
Кол-во: 42.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 33.000
Кол-во: 55.000
Кол-во: 37.000
Кол-во: 54.000
Кол-во: 43.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 44.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 49.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 38.000
Кол-во: 38.000
Кол-во: 23.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 63.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 62.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 46.000
Кол-во: 27.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 83.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 69.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 47.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 28.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 186.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 27.000
Кол-во: 38.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 38.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 31.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 135.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 51.000
Кол-во: 100.000
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