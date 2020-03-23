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    Главная / Торги / Поставка мебели для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"

    Поставка мебели для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133732Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133732

    Наименование закупки

    Поставка мебели для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 14:05

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Задание_на_поставку_товара_на_мебель.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.03.2020 12:00 GMT +323.03.2020 12:0023.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133732Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для нужд ПФ "Астраханьгазгеофизика"

    Начальная цена

    401 347,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, 416168, Российская Федерация,Астраханская область,Красноярский муниципальный район, Монтажников промышленный район, дом № 13.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия договора и задания на поставку.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект кухонный гарнитур Боровичи мебель Классика 1600ММ дуб сонома ЛДСП"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Стул офисный Бюрократ S-Samba/black металл зеркальный хром искусственная кожа черный"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 3"

    "Кресло для руководителя Бюрократ Mega/black натуральная кожа/искусственная кожа/дерево/металл/пластик черное 93х48х71СМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Тумба офисная подкатная Мебелюкс ТМ3 404х454х610ММ ольха ЛДСП"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Стеллаж без дверей для хранения кухонных принадлежностей ДСП 22ММ 806х436х1858ММ 3 секции Т400/К"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Комплект мебели обеденный Юнона СТл 9-01 металокаркас труба 25х25ММ, ДСП 24ММ, пластик 1ММ, фанера 9ММ, пенополиуретан 20ММ, кожзам орех 1500х750х740ММ столешница 1ШТ основание стола 1ШТ табурет 6ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Подставка под системный блок Style Л.СБ-1 ЛДСП акация лорка 360х450х300ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Тумба офисная подкатная Style Л.ТМ-3 412х450х556ММ акация лорка ЛДСП"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Стол для персонала криволинейный Style Л.СА-4Л/Пр 1580х1200х755ММ акация лорка ЛДСП 22ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Шкаф офисный со стеклом широкий Формула ФР-379 80х45х219ММ ольха ДСтП 16ММ/22ММ 4-дверный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Кресло офисное CH-808 AXSN ткань темно-серое 70х45х112СМ ООО Бюрократ"

    Кол-во: 30.000

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