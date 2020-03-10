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    Главная / Торги / ПоставкаТМЦ для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    ПоставкаТМЦ для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133717Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133717

    Наименование закупки

    ПоставкаТМЦ для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 12:26

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ПоставкаТМЦ для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133717Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПоставкаТМЦ для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    144 823,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625047, Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта, дом 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие Кольцо уплотнительное КУТГ-В-БО-40х30х5 терморасширенный графит 40х30х5ММ ООО "Гермет Логистика""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Изделие Кольцо уплотнительное КУТГ-В-1П-40х30х5 терморасширенный графит 40х30х5ММ ООО "Гермет Логистика""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Изделие Кольцо уплотнительное КУТГ-В-1В-240х220х10 терморасширенный графит 240х220х10ММ ООО "Гермет Логистика""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Изделие Кольцо уплотнительное КУТГ-В-1Н-240х220х10 терморасширенный графит 240х220х10ММ ООО "Гермет Логистика""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Изделие Прокладка с внутренним ограничителем сжатия GS 900-Б-5-04-57-29-1.6-3.0 терморасширенный графит ТУ 28.14.20-001-32044111-2018"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 6"

    "Изделие Прокладка с внутренним ограничителем сжатия GS 900-Б-5-04-57-29-1.6-3.0 терморасширенный графит ТУ 28.14.20-001-32044111-2018"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 7"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-150-40 150 Сталь12х18Н10Т графитовая лента ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 8"

    "Прокладка спирально-навитая СНП-В-2-3-200-40 200 Сталь12х18Н10Т графитовая лента ГОСТ Р 52376-2005"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 9"

    "Изделие Прокладка с внутренним ограничителем сжатия GS 900-А-5-04-106-57-1.6-3.0 терморасширенный графит ТУ 28.14.20-001-32044111-2018"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 10"

    "Изделие Прокладка с внутренним ограничителем сжатия GS 900-А-5-04-161-106-1.6-3.0 терморасширенный графит ТУ 28.14.20-001-32044111-2018"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 11"

    "Лист графитовый GS 910-5-1000х1000х3.0 1000х1000х3ММ ТРГ ТУ 3799-003-32044111-2015"

    Кол-во: 1.000

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