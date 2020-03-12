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    Главная / Торги / Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала с. Фронтовое ул. Мира Ленинского района Республики Крым

    Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала с. Фронтовое ул. Мира Ленинского района Республики Крым

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133716Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133716

    Наименование закупки

    Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала с. Фронтовое ул. Мира Ленинского района Республики Крым

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 12:35

    Документация процедуры

    проект_Договор__с._Фронтовое_ул._Мира.doc

    Техзадание_Фронтовое.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
    Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

    Юридический адрес

    298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, Пушкина, 22

    Почтовый адрес

    298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, Пушкина, 22

    Контактный телефон

    8(03657) 41175

    Факс

    Адрес электронной почты

    sektoromz@lenino.rk.gov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Крым Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала с. Фронтовое ул. Мира Ленинского района Республики Крым

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 09:00 GMT +312.03.2020 09:0012.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133716Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала с. Фронтовое ул. Мира Ленинского района Республики Крым

    Начальная цена

    299 857,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Крым Республика, Ленинский район, с. Фронтовое, ул. Мира.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не предусмотрено. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев и в порядке, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Договором. Оплата по договору производится Заказчиком в порядке перечисления на р/с Подрядчика на основании счёта Подрядчика в течении 5 (пяти) календарных дней, с даты подписанния Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленных по форме КС-2.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
    Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

    Адрес местонахождения

    298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, Пушкина, 22

    Наименование заказчика

    АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
    Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

    Адрес местонахождения

    298200, Российская Федерация, Республика Крым, Ленинский район, пгт. Ленино, Пушкина, 22

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала с. Фронтовое ул. Мира Ленинского района Республики Крым"

    Кол-во: 290.000

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