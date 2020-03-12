Условия договора

Условия оплаты и доставки

Авансирование не предусмотрено. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев и в порядке, предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Договором. Оплата по договору производится Заказчиком в порядке перечисления на р/с Подрядчика на основании счёта Подрядчика в течении 5 (пяти) календарных дней, с даты подписанния Сторонами Акта о приемке выполненных работ, составленных по форме КС-2.