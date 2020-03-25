Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка строительных материалов

    Поставка строительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2020 09:0025.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133715Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133715

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 12:41

    Документация процедуры

    Спецификация_и_ТЗ_.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной отвественностью "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-10

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгова Марина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2020 09:00 GMT +325.03.2020 09:0025.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133715Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов

    Начальная цена

    816 058,95

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Химиков, д. 4, строение 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 15 рабочих дней с момента поставки) Условия доставки: автотранспорт Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пол наливной Ceresit СN68 25КГ"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 2"

    "Изделие теплоизоляционное из стекловолокна Утеплитель УРСА М-25 фольгированный 9000х1200х50ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Подложка под ламинат Тепофол рулонная вспененный полиэтилен 3ММ 52.5М2 ГОСТ 32304-2013"

    Кол-во: 473.000

    "Позиция 4"

    "Теплоизоляция K-Flex SOLAR HT вспененный каучук 60х2000ММ 9ММ ГОСТ 31309-2005"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 5"

    "Теплоизоляция Пенофол тип С вспененный полиэтилен 15М 10ММ ТУ 2244-056-04696843-98"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Тент Бибер полимер 120Г/М2 6х8М строительный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Лента самоклеющаяся Строби 50ММ 90М бело-красная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Лента противоскользящая самоклеящаяся Vortex 25ММх5М"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 9"

    "Клей однокомпонентный K–FLEX K414 2600МЛ банка металлическая ГОСТ 30535-97"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Лента сигнальная "Осторожно кабель" 100М 150ММ красный/черный полиэтилен"

    Кол-во: 260.000

    "Позиция 11"

    "Герметик силиконовый K-Flex Simson 70-105 прозрачный 290МЛ"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 12"

    "Изделие Столбик опознавательный СОС-2.2 83ММ металл для линий связи с табличкой 300х400"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 13"

    "Кирпич керамический одинарный полнотелый М150 250х120х65ММ ГОСТ 530-2012"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 14"

    "Плита бетонная укрепления П-2 100х100х16ДМ серая"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Плита дорожная ПДН-14 3.503.1-91 6х2М"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Бинт влагоотверждаемый Армопласт 100ММх1.5М"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 17"

    "Войлок муллитокремнеземистый рулонный МКРВ-200 200 ГОСТ 23619-79"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 18"

    "Замок навесной ЧАЗ ВС2-26 8ММ сталь 49х49ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 19"

    "Скорлупа теплоизоляционная ППУ с оцинкованным покрытием 57ММ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 20"

    "Скорлупа теплоизоляционная ППУ с оцинкованным покрытием 32ММ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 21"

    "Плитка тротуарная Тучка квадратная 300х300ММ 30ММ серая бетон"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 22"

    "Очиститель жидкость K-Flex для обезжиривания и очистки поверхностей 1Л банка"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 23"

    "Люк чугунный легкий тип К канализационный 100ММ 98КГ ГОСТ 3634-99"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 24"

    "Мат минераловатный теплоизоляционный URSA М11 18000х1200х50ММ ГОСТ 21880"

    Кол-во: 10.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 264319
    Поставка матов URSA M25 для нужд ОГПЗ ООО "Газпром переработка"
    Поставка матов URSA M25 для нужд ОГПЗ ООО "Газпром переработка"
    264319
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 22:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 262150
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    262150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 262614
    Поставка теплоизоляционных материалов
    Поставка теплоизоляционных материалов
    262614
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Газпромнефть Энергосистемы
    Ценовой запрос № 263806
    Поставка строительных и отделочных материалов для ПрЭО ВН
    Поставка строительных и отделочных материалов для ПрЭО ВН
    263806
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    ПАО "Газпром нефть"
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 263390
    Поставка минераловатного утеплителя и стеклопакетов
    Поставка минераловатного утеплителя и стеклопакетов
    263390
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 71301
    Поставка дверных блоков и потолка
    Поставка дверных блоков и потолка
    71301
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    453 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Ценовой запрос № 82374
    Поставка под ТШИ Сосьва
    Поставка под ТШИ Сосьва
    82374
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    489 528
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 83116
    маты прошивные из минеральной ваты
    маты прошивные из минеральной ваты
    83116
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    236 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить