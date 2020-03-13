Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка баллонов и баков для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Поставка баллонов и баков для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133704Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133704

    Наименование закупки

    Поставка баллонов и баков для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 11:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка баллонов и баков для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.03.2020 12:00 GMT +313.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133704Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка баллонов и баков для капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    65 202,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. СтолбовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка должна быть включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Расширительный бак мембранный Wester WAV-100 100Л;ДМ3"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Бак расширительный МС 07.09.000Б-300 0.47Л 70х250ММ 3КГ -60...+50ГРАД ЦЕЛЬС 2580055"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Бак расширительный мембранный Maxivarem 100Л 1" 5БАР 450х790ММ 24КГ 100ГРАД ЦЕЛЬС R2 100 371"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Бак пластиковый с поплавком ATV-2000 для воды 2000Л 1490х1400ММ 350ММ синий Aquatech ТУ 2297-003-59365352-2003"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Баллон МКБ 118-300А-4-2-2 4Л с двумя вентилями ВС-16Л металлокомпозит ТУ 3695-012-30717639-15"

    Кол-во: 5.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Ценовой запрос № 263878
    Поставка баллонов азотных 40л.-45Д 150кгс/см² (14,7МПа) ГОСТ 949-73 новый с подготовкой под особо чистый продукт
    Поставка баллонов азотных 40л.-45Д 150кгс/см² (14,7МПа) ГОСТ 949-73 новый с подготовкой под...
    263878
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    АО «Дальтрансгаз»
    Ценовой запрос № 263386
    Поставка технических газов
    Поставка технических газов
    263386
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 04:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
    Ценовой запрос № 263219
    395.22.00049_Контроль качества атмосферного воздуха для БашРТС-Нефтекамск филиала ООО «БашРТС».
    395.22.00049_Контроль качества атмосферного воздуха для БашРТС-Нефтекамск филиала ООО...
    263219
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 262482
    Поставка комплектующих изделий
    Поставка комплектующих изделий
    262482
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "ИНТЕР РАО-ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ"
    Ценовой запрос № 259627
    295.22.00329 Поставка баллонов газовых для ООО "БГК"
    295.22.00329 Поставка баллонов газовых для ООО "БГК"
    259627
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Газпром газобезопасность
    Ценовой запрос № 77545
    Поставка лабораторного оборудования для ООО "Газпром газобезопасность"
    Поставка лабораторного оборудования для ООО "Газпром газобезопасность"
    77545
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    173 881
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Тюменская область
    Все регионы
    Тюменская область, Астраханская область
    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Ценовой запрос № 78839
    Закупка баллонов БК-7-300С для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Закупка баллонов БК-7-300С для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    78839
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 23:00(GMT+03:00)
    76 203
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Ценовой запрос № 78840
    Закупка баллонов БК-7-300С для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Закупка баллонов БК-7-300С для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    78840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 23:00(GMT+03:00)
    76 203
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить