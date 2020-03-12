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Наименование закупки
Соединительный шнур Krone 6624 2 801-02
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2020 11:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Контактный телефон
+7 812 604-08-29
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Elena.Solomyanko@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соломянко Елена Эдуардовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Соединительный шнур Krone 6624 2 801-02
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.03.2020 10:00 GMT +312.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133702Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Соединительный шнур Krone 6624 2 801-02
Начальная цена
2 700,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Карелия Республика, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 7 календарных дней с даты поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26
Кол-во: 2.000
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