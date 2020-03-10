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Наименование закупки
Поставка аккумуляторных батарей свинцово-кислотных 12 В 7 А/ч
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2020 12:07
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-86-05
Факс
Адрес электронной почты
nntc@mts-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кормщикова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аккумуляторных батарей свинцово-кислотных 12 В 7 А/ч
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.03.2020 11:00 GMT +310.03.2020 11:0010.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133698Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аккумуляторных батарей свинцово-кислотных 12 В 7 А/ч
Начальная цена
8 540,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603950, г .Нижний Новгород, ул. Студенческая, д. 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Аванс не предусмотрен. Поставка товара осуществляется в течение 14 календарных дней с даты заключения Контракта. Оплата производится в течение 10 календарных дней с даты подписания товарно-транспортной накладной. Поставка, разгрузка/погрузка осуществляется за счет средств и сил поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Кол-во: 14.000
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