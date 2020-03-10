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Наименование закупки
Поставка строительных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2020 11:11
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12
Контактный телефон
+7 831 433-77-90
Факс
Адрес электронной почты
pk244@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.03.2020 00:00 GMT +310.03.2020 00:0010.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133682Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов
Начальная цена
214 112,70
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рубо, д. 5АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка в течение 5 дней. Доставка за счет Поставщика. Оплата в течение 10 дней с даты поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ НСТ
Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12
Кол-во: 99.000
Кол-во: 191.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 230.000
Кол-во: 46.000
Кол-во: 27.000
Кол-во: 60.000
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