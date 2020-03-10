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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов

    Поставка строительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 00:0010.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133682Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133682

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 11:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Контактный телефон

    +7 831 433-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    pk244@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 00:00 GMT +310.03.2020 00:0010.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133682Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов

    Начальная цена

    214 112,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рубо, д. 5АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 5 дней. Доставка за счет Поставщика. Оплата в течение 10 дней с даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НСТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита ОСБ-3 9х2500х1250ММ ГОСТ Р 56309-2014"

    Кол-во: 99.000

    "Позиция 2"

    "Линолеум полукоммерческий Tarkett 3000ММ"

    Кол-во: 191.000

    "Позиция 3"

    "Порог-стык для крепления линолеума Евро 1.8М пластик орех"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Плинтус ПВХ 3000ММ"

    Кол-во: 230.000

    "Позиция 5"

    "Уголок внутренний ПВХ"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 6"

    "Уголок наружный ПВХ дуб"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 7"

    "Фурнитура для плинтуса Соединитель Т-пласт ПВХ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 8"

    "Фурнитура для плинтуса Заглушка левая ПВХ"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 9"

    "Фурнитура для плинтуса Заглушка правая ПВХ"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 10"

    "Саморез 3.5ММх35ММ 100ШТ"

    Кол-во: 15.000

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