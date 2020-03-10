Условия договора

Условия оплаты и доставки

Место оказания услуг: по месту нахождения офиса Заказчика в г. Чайковский (Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, 7). Форма обучения очная. Очное обучение предусматривает выезд специалистов Исполнителя для проведения обучения и проверки знаний работников Заказчика по месту нахождения Заказчика г. Чайковский (Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, 7). Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Счета и Акта сдачи-приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки оказанных услуг.