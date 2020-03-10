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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание услуг дополнительного профессионального образования работников по программам: «обучение по охране труда работодателей и работников предприятий, учреждений, организаций», «пожарно-технический минимум», «обучение и присвоение группы допуска по электробезопасности», «обучение по подготовке ГО и ЧС» для нужд филиала «Чайковское управление по организации общественного питания » ООО «Газпром питание».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2020 09:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг дополнительного профессионального образования работников по программам: «обучение по охране труда работодателей и работников предприятий, учреждений, организаций», «пожарно-технический минимум», «обучение и присвоение группы допуска по электробезопасности», «обучение по подготовке ГО и ЧС» для нужд филиала «Чайковское управление по организации общественного питания » ООО «Газпром питание».
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.03.2020 07:00 GMT +310.03.2020 07:0010.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133663Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг дополнительного профессионального образования работников по программам: «обучение по охране труда работодателей и работников предприятий, учреждений, организаций», «пожарно-технический минимум», «обучение и присвоение группы допуска по электробезопасности», «обучение по подготовке ГО и ЧС» для нужд филиала «Чайковское управление по организации общественного питания » ООО «Газпром питание».
Начальная цена
39 100,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, 617761, Российская Федерация, Пермский край, г. Чайковский, ул.Промышленная,7.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Место оказания услуг: по месту нахождения офиса Заказчика в г. Чайковский (Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, 7). Форма обучения очная. Очное обучение предусматривает выезд специалистов Исполнителя для проведения обучения и проверки знаний работников Заказчика по месту нахождения Заказчика г. Чайковский (Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, 7). Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Счета и Акта сдачи-приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки оказанных услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
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