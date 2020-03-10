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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Сотовая связь 2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2020 09:33
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А
Почтовый адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А
Контактный телефон
+7 84235 7-15-38
Факс
+7 84235 7-15-23
Адрес электронной почты
ru172@fmbamailru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сотовая связь 2020
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133662Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сотовая связь 2020
Начальная цена
11 605,12
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 210 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата оказанных услуг связи безналичным расчетом осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг связи. Оплата оказанных услуг связи по абонентским номерам, осуществляется Заказчиком посредством отложенного платежа, на основании счета, выставляемого Исполнителем, и акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – акт), подписанного сторонами. Оплата производится Заказчиком по окончании расчетного периода в соответствии с выбранным тарифным планом. Оплата услуг связи осуществляется ежемесячно, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем на основании выставленных счетов, счетов-фактур, актов, подписанных сторонами.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ
Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А
Кол-во: 1.000
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