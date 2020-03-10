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    Главная / Торги / Сотовая связь 2020

    Сотовая связь 2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133662Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133662

    Наименование закупки

    Сотовая связь 2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 09:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
    Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ

    Юридический адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Почтовый адрес

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Контактный телефон

    +7 84235 7-15-38

    Факс

    +7 84235 7-15-23

    Адрес электронной почты

    ru172@fmbamailru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сотовая связь 2020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 09:00 GMT +310.03.2020 09:0010.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133662Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сотовая связь 2020

    Начальная цена

    11 605,12

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 210 АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата оказанных услуг связи безналичным расчетом осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг связи. Оплата оказанных услуг связи по абонентским номерам, осуществляется Заказчиком посредством отложенного платежа, на основании счета, выставляемого Исполнителем, и акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – акт), подписанного сторонами. Оплата производится Заказчиком по окончании расчетного периода в соответствии с выбранным тарифным планом. Оплата услуг связи осуществляется ежемесячно, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем на основании выставленных счетов, счетов-фактур, актов, подписанных сторонами.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ
    Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ

    Адрес местонахождения

    433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги радиотелефонной связи 12МЕС"

    Кол-во: 1.000

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    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    3 300
    Лоты:
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    Регион:
    Ульяновская область
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