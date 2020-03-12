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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Абонентские модули и источники питания.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2020 09:37
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 8442 38-13-78
Факс
Адрес электронной почты
tender_south@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зачитайлова Евгения Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Абонентские модули и источники питания.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.03.2020 16:00 GMT +312.03.2020 16:0012.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133659Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Абонентские модули и источники питания.
Начальная цена
406 531,82
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, г.Астрахань, ул.1-й Проезд Рождественского, д.4АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка включена в стоимость товара. Заключение договора. Типовые условия оплаты - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
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