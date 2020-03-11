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    Главная / Торги / Материалы снабжения

    Материалы снабжения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 08:1511.03.2020 08:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133656Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133656

    Наименование закупки

    Материалы снабжения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 09:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Юридический адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Почтовый адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Контактный телефон

    +7 83192 4-33-31

    Факс

    Адрес электронной почты

    digpvi@soc.pln.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Материалы снабжения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 08:15 GMT +311.03.2020 08:1511.03.2020 08:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133656Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы снабжения

    Начальная цена

    36 707,26

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул.Советская, д.3, ГБУ «Пильнинский дом-интернат»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 15 календарных дней после поставки 100%. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика до склада Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Адрес местонахождения

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное полусинтетическое Лукойл Супер 10W40 канистра 5Л; ДМ³"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Запасная часть автотранспорта . Фильтр маслянный Fleetguard двигатель CUMMINS 4ISBE185 LF16015"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Антифриз AGA желтый 10Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Запчасть к тракторным погрузчикам Ремкомплект гидроцилиндра (открывание ковша) Р/К-ПК6-160.80/2а-ЕП для погрузчика ПК-6"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Ремкомплект гидроцилиндра поворота К-702 ЦС-125.702"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр топливный Hitachi ZX 240 LC 4676385"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр воздушный A5539"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Термостат в сборе"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Запасная часть Провод массы ГАЗ 120-3724421"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Запасная часть автотранспорта . Ремень 14x10x987"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Запасная часть автотранспорта . Прокладки двигателя УМЗ-421600"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Запасная часть . Ремень вентиляторный 11х10х1220"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Грунт универсальный для цветов 60Л; ДМ³"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Шахматы 52х26х6СМ Польша"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Комплект для игры в Дартс Nodor Sport(средний уровень)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Тара и упаковка для медицинских отходов Контейнеры одноразовые для медицинских отходов класса Б полимерные 1.0ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 100.000

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