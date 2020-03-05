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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Журналы для Дагестанского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2020 08:42
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 8442 38-13-78
Факс
Адрес электронной почты
tender_south@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зачитайлова Евгения Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Журналы для Дагестанского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.03.2020 14:00 GMT +305.03.2020 14:0005.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133654Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Журналы для Дагестанского филиала
Начальная цена
2 750,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Дагестан Республика, Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Расула Гамзатова, д. 3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Прошу рассмотреть возможность оплаты расчетом за поставленный товар через 7-9 дней. В цену прошу включить доставку до указанного адреса. Прошу КП присылать на мой адрес Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU . телефон 8-8512-49-62-87 Елена
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 10.000
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