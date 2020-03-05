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    Главная / Торги / Журналы для Дагестанского филиала

    Журналы для Дагестанского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 14:0005.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133654Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133654

    Наименование закупки

    Журналы для Дагестанского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 08:42

    Документация процедуры

    Форма+Журнал+выдачи+ПЛ_+результатов+ПТК+СТиМ+и+инструктажа+водителей.xlsx

    Журнал+выдачи+ПЛ_+результатов+ПТК+СТиМ+и+инструктажа+водителей+(первая+страница).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Журналы для Дагестанского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 14:00 GMT +305.03.2020 14:0005.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133654Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Журналы для Дагестанского филиала

    Начальная цена

    2 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Расула Гамзатова, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу рассмотреть возможность оплаты расчетом за поставленный товар через 7-9 дней. В цену прошу включить доставку до указанного адреса. Прошу КП присылать на мой адрес Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU . телефон 8-8512-49-62-87 Елена

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал учета въезда и выезда автотранспорта А4 бумага писчая 100ЛИСТ"

    Кол-во: 10.000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 22:00(GMT+03:00)
    817 671
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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