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    Главная / Торги / Поставка запасных частей спецтехники для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Поставка запасных частей спецтехники для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133649Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133649

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей спецтехники для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 08:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей спецтехники для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 10:00 GMT +310.03.2020 10:0010.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133649Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей спецтехники для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2020 году

    Начальная цена

    1 227 361,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Сургутский филиал ООО "Газпромтранс", 628452, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Солнечный п, Станция Промышленная тер.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за фактически поставленное количество товара производится Покупателем на расчетный счет Поставщика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение не более 15 календарных дней после передачи товара Покупателю и подписания сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12, (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии выставленной Поставщиком счета-фактуры, составленного в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры. Товар доставляется Поставщиком Покупателю автомобильным или иным транспортом до склада Покупателя. Транспортные расходы, стоимость упаковки включена в стоимость Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос топливный ТНВД ЯЗДА 171.1111005-50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Подшипник 6314-2RS"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Прокладка выпускного коллектора 236-1008050 ЯМЗ"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 4"

    "Прокладка крышки клапанов 238-1003270МБС ЯМЗ-238"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Ремкомплект 1015005 ПЖД30 ШААЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Запасная часть радиатор охлаждения 843-1301010 ТМЗ 1010х1050х190ММ алюминий"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Распылитель ЯМЗ 33.1112110-230"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 8"

    "Распылитель ЯЗДА ЯМЗ, ТМЗ 182.1112110-11"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 9"

    "Ремень привода 1045-13x10 зуб 11х10х1045"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Ремень привода компрессора 0937х14х10 14х10-937Lp зуб 1х14х10х937"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Ремень привода клиновой B(Б)-887 ВХ 908 LW 17Х865 LA"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Ремень привода вентилятора AVX11х10х1400 1х14х13х1400"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Батарея аккумуляторная Kainar 6СТ190 Se/Ca 190А.Ч 12В 1250А прямая 524х239х223ММ 49КГ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Колодка тормозная чугунная вагонная 42.042.00.00.001"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 15"

    "Контактор КТ-6023 160А 380В AC У3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Контактор КТ-6022 160А 380В AC-4 У3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Регулятор напряжения корректор К-300.1 БЦЖИ 651462.501-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Крестовина карданного вала КАМАЗ, МАЗ 53205-2205025"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Аппаратура системы зажигания модуль зажигания 9301.3734-01 ПЖД-30 24"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Насос водяной в сборе 7511.1307010-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Ремень привода клиновой В(Б)-1900 B1900 1900х17х11"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 22"

    "Ремень привода на помпу водяного насоса 1х11х10х1280"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Ремень привода генератора AVX 13-900 Lp 1х11х10х900"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 24"

    "Ремкомплект 238-1307029 ЯМЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Ремкомплект 204-1105001 ФТОТ РД ЯМЗ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 26"

    "Ремкомплект 236-1117003-02 ФТОТ ЯМЗ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 27"

    "Термостат ТС107-1306100-06М МАЗ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 28"

    "Фара прожектор 24В 171.3711 Освар"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Фильтр топливный тонкой очистки 047.1117010 ЯМЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Форсунка ЯЗДА ЯМЗ 182.1112010"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 31"

    "Форсунка ЯЗДА ЯМЗ 267.1112010-01"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 32"

    "Цепь тяговая пластинчатая с полыми валиками 095М-5030-020 130ММ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 33"

    "Цепь приводная роликовая ПР-50,8-227 50.8ММ 227КН"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 34"

    "Элемент фильтрующий воздушный МАЗ, БелАЗ, КрАЗ ЭФВ-СМ-400"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 35"

    "Элемент фильтрующий грубой очистки масла КАМАЗ 840.1012040-12"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 36"

    "Источник питания блок питания и коммутации БПК-380НПКУ436212000 IP54 22В 20КГ 560х305х140ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Регулятор напряжения корректор КНБ 1-1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Запчасть Пластина ленты сталь 095М-5030-02А"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 39"

    "Запчасть Пластина ленты сталь 095М-5030-03А"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 40"

    "Ремень привода генератора 850-8,5х8 зуб ЯМЗ 1х8.5х8х850"

    Кол-во: 8.000

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