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    Главная / Торги / Поставка вентиляторов шахтных для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка вентиляторов шахтных для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 07:0010.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133643Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133643

    Наименование закупки

    Поставка вентиляторов шахтных для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 08:01

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_2020_1_не_СМСП.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-75-42

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шлыков Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вентиляторов шахтных для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 07:00 GMT +310.03.2020 07:0010.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133643Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляторов шахтных для нужд капитального ремонта объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    810 349,18

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Раздольная, 2а , срок поставки - в течение 50 рабочих дней с даты подписания договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 45-ти календарных дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры. Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентилятор осевой без шумоглушителя ВМЭ 5 для проветривания тупиковых горных выработок в угольных и рудных шахтах 3000ОБ/МИН 380/660В 15000ВТ 264КГ 500ММ ТУ 3146-077-02962743-2013 АО "Глазовский завод Металлист" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Вентилятор осевой без шумоглушителя ВМЭ-6 для проветривания тупиковых горных выработок в угольных и рудных шахтах 3000ОБ/МИН 660/380В 25000ВТ 365КГ 630ММ ТУ 3146-077-02962743-2013 АО "Глазовский завод Металлист" Россия"

    Кол-во: 4.000

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