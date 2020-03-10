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    Главная / Торги / Поставка комплектующих и материалов для изготовления мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка комплектующих и материалов для изготовления мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 07:0010.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133639Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133639

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих и материалов для изготовления мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 08:14

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_2020_торговый_портал.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-75-42

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шлыков Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих и материалов для изготовления мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 07:00 GMT +310.03.2020 07:0010.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133639Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих и материалов для изготовления мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    996 771,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. К.Цеткин, 14, срок поставки - в течение 60 календарных дней с даты подписания договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры. Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щит цельноламельный термомодифицированный массив дуба 3000х1000х50ММ АВ ГОСТ 7016-2013"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 2"

    "Щит цельноламельный термомодифицированный массив дуба 1400х900х70ММ АВ ГОСТ 7016-2013"

    Кол-во: 1.260

    "Позиция 3"

    "Щит цельноламельный термомодифицированный массив дуба 3000х1000х30ММ АВ ГОСТ 7016-2013"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 4"

    "Щит цельноламельный термомодифицированный массив дуба 3000х1000х40ММ АВ ГОСТ 7016-2013"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 5"

    "Столешница для стола 2200х1000х70ММ МДФ, массив дуба 65ММ дуб"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Столешница для стола радиусная 1000х1000х70ММ МДФ, массив дуба 65ММ дуб"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Столешница для стола 1400х1000х70ММ МДФ, массив дуба 65ММ дуб"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Плита облицовочная полированная Rosso Levanto 10ММ мрамор"

    Кол-во: 2.647

    "Позиция 9"

    "Фреза концевая D12х27/75 Z3+1HW S=12x40 RH DP HW Z3 СТМ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Фреза спиральная монолитная 12х42х90 S 12x48 Z3 RH HW 12х42х90ММ Z3 СТМ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Фреза спиральная монолитная 12х52х100 S 12x48 Z2 RH HW 12х52х100ММ Z2 HRC55-58 СТМ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Изделие Кромка шпоновая дуб/флис 25х1.5ММ ГОСТ 7016-2013"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 13"

    "Изделие Кромка шпоновая дуб/флис 35х1.5ММ без клея/ шлифованная ГОСТ 7016-2013"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 14"

    "Изделие Кромка шпоновая дуб/флис 44х1.5ММ без клея/ шлифованная ГОСТ 7016-2013"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 15"

    "Изделие Кромка шпоновая дуб/флис 19х0.5ММ без клея/ шлифованная ГОСТ 7016-2013"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 16"

    "Изделие Кромка шпоновая дуб/флис 25х0.5ММ без клея/ шлифованная ГОСТ 7016-2013"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 17"

    "Изделие Кромка шпоновая дуб/флис 35х0.5ММ без клея/ шлифованная ГОСТ 7016-2013"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 18"

    "Изделие Кромка шпоновая дуб/флис 44х0.5ММ без клея/ шлифованная ГОСТ 7016-2013"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком пазовая DP 12.5х28х75 S12 Z3 RH 12.5х28х75ММ PCD СТМ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Панель МДФ 2200х450ММ 16ММ облицованная текстурированной натуральной кожей"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 21"

    "Панель МДФ 1400х450ММ 16ММ облицованная текстурированной натуральной кожей"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Панель МДФ 1500х450ММ 16ММ облицованная текстурированной натуральной кожей"

    Кол-во: 2.000

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