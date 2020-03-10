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    Главная / Торги / Поставка полиграфической продукции для нужд филиала "Екатеринбургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Поставка полиграфической продукции для нужд филиала "Екатеринбургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133638Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133638

    Наименование закупки

    Поставка полиграфической продукции для нужд филиала "Екатеринбургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 09:19

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_полиграфической_продукции.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка полиграфической продукции для нужд филиала "Екатеринбургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 08:00 GMT +310.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133638Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиграфической продукции для нужд филиала "Екатеринбургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    155 835,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г.Екатеринбург, 15 мк автодороги Екатеринбург - ТюменьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 60 календарных дней, для СМСП в течение 15 рабочих дней , доставка силами и за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал регистрации и контроля ультрафиолетового бактерицидного облучателя ориентация книжная А4 мягкая обложка бумага офсетная 65Г/М2 100ЛИСТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Журнал контроля транспортного средства А4 бумага ориентация альбомная 100ЛИСТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд А4 бумага ориентация книжная 100ЛИСТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 4"

    "Журнал осмотра на гнойничковые и респираторные заболевания А4 бумага ориентация альбомная 100ЛИСТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Журнал контроля отсутствия признаков кишечных инфекций в семье работника А4 бумага ориентация альбомная 100ЛИСТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья А4 бумага ориентация книжная 100ЛИСТ"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 7"

    "Журнал бракеража скоропортящихся продуктов, поступивших в столовую А4 бумага ориентация альбомная 100ЛИСТ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 8"

    "Журнал аварийных ситуаций А4 бумага ориентация альбомная 100ЛИСТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Журнал дератизации и дезинсекции А4 бумага ориентация альбомная 100ЛИСТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 10"

    "Журнал бракеража готовой кулинарной продукции А4 бумага ориентация книжная 100ЛИСТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 11"

    "Журнал Бракеражный А4 бумага ориентация книжная 100ЛИСТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Карточка личная Т2 бумага 80Г/М2 А3 альбомная 1ЛИСТ"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 13"

    "Карточка личная регистрации инструктажа бумага 80Г/М2 А5 альбомная 100ЛИСТ"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 14"

    "Журнал регистрации несчастных случаев на производстве ориентация книжная А4 мягкая обложка бумага офсетная 65Г/М2 100ЛИСТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Журнал инструкций по охране труда на предприятии А4 альбомная ориентация твердая обложка бумага офсетная 65Г/М2 100ЛИСТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ориентация книжная А4 мягкая обложка бумага офсетная 65Г/М2 100ЛИСТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте ориентация книжная А4 мягкая обложка бумага офсетная 65Г/М2 100ЛИСТ"

    Кол-во: 22.000

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