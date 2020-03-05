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    Главная / Торги / Оборудование

    Оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 20:0005.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133632Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133632

    Наименование закупки

    Оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 06:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 383 219-43-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Simon@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Симон Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 20:00 GMT +305.03.2020 20:0005.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133632Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск ул. 79 Гв. Дивизии 23Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 10 банковских дней с момента получения товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фен промышленный Интерскол ФЭ-2000Э"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Пылесос Samsung SC-4140"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Домкрат винтовой УАЗ 315100391301003 2.5т"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Домкрат гидравлический Т90603 6т"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Пирометр инфракрасный Fluke 62 MAX FLI-62max -30...+650°C"

    Кол-во: 1.000

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