Поставка термохолодильника для нужд ООО "Сибметахим"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата товара осуществляется Покупателем на 15-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого товара.