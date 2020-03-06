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    Главная / Торги / Gоставка корма для животных

    Gоставка корма для животных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133628Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133628

    Наименование закупки

    Gоставка корма для животных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 22:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Gоставка корма для животных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 00:00 GMT +306.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133628Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Gоставка корма для животных

    Начальная цена

    370 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606650 Нижегородская область, г. Семенов, ул.Чернышевского дом 16/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость Товара включает в себя все транспортные расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Доставка товара происходит транспортом Поставщика до адреса Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соль кормовая брикетированная поваренная 5КГ"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 2"

    "Пшеница 5 класс фуражная ГОСТ Р 54078-2010"

    Кол-во: 3250.000

    "Позиция 3"

    "Картофель кормовой ГОСТ 28736-90"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 4"

    "Зерно овса фуражное ГОСТ Р 53901-2010"

    Кол-во: 15000.000

    "Позиция 5"

    "Зерно овса посевное ГОСТ Р 52325-2005"

    Кол-во: 6000.000

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    Лоты:
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    Регион:
    Нижегородская область
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