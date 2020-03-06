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Наименование закупки
Gоставка корма для животных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 22:09
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 433-16-95
Факс
+7 83173 3-16-95
Адрес электронной почты
ceo@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Gоставка корма для животных
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 00:00 GMT +306.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133628Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Gоставка корма для животных
Начальная цена
370 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606650 Нижегородская область, г. Семенов, ул.Чернышевского дом 16/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость Товара включает в себя все транспортные расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя. Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Доставка товара происходит транспортом Поставщика до адреса Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Кол-во: 1500.000
Кол-во: 3250.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 15000.000
Кол-во: 6000.000
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