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    Главная / Торги / Поставка комплектов для ванной комнаты

    Поставка комплектов для ванной комнаты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133625Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133625

    Наименование закупки

    Поставка комплектов для ванной комнаты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 19:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектов для ванной комнаты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 00:00 GMT +306.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133625Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов для ванной комнаты

    Начальная цена

    182 245,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606247, Нижегородская область, Лысковский район, п. Березки БОДиР ВолгаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата оказанных услуг производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору , подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шарики ватные №100"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 2"

    "Гель для душа во флаконе 30МЛ 2000112"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 3"

    "Губка для обуви Hotel бесцветный"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 4"

    "Мочалка банная губка Challet Мираж пакет 8102"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 5"

    "Набор зубной гигиены "HOTEL" в картоне"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 6"

    "Косметичка для парфюмерии белая 20x12x5СМ 2000206"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 7"

    "Мыло туалетное Hotel 13Г во флоупаке"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 8"

    "Набор для бритья "HOTEL" в картоне"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 9"

    "Набор швейный Hotel в картонной упаковке"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 10"

    "Тапочки махровые открытый мыс 3.5ММ"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 11"

    "Шампунь кондиционер Hotel цилиндр 30МЛ"

    Кол-во: 450.000

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    Прием заявок:
    03.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    14 177
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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