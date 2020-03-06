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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов

    Поставка строительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:3006.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133624Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133624

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 18:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-93-43

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    gaz@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайналов Джамалутдин Камалутдинович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 10:30 GMT +306.03.2020 10:3006.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133624Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов

    Начальная цена

    303 332,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, Республика Дагестан, 368304, г. Каспийск, ПСБ «Каспийск» Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа на основе форм счета-фактуры и товарной накладной ТОРГ-12, далее -УПД) и иных документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краска акриловая моющаяся Tikkurila CW052W белая ведро 14КГ для интерьеров"

    Кол-во: 98.000

    "Позиция 2"

    "Замок врезной Нора-М N100-85 M ключ-ключ старая бронза сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Петля дверная универсальная Нора-М 5-4ВВ ECO АВ 125Х75Х2.5ММ сталь бронза"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Блок дверной глухой Берсони 87ПГ 23-9 натуральный шпон дуб светлый 2300х800х40ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Покрытие гидроизоляционное эластичное Litokol Aquamaster 20КГ"

    Кол-во: 63.000

    "Позиция 6"

    "Задвижка стальная клиновая литая фланцевая с ручным управлением ЗКЛ2 100-16 30с41нж Ду100 Ру16МЕГАПА ХЛ1 ГОСТ 33259-2015 ГОСТ 9544-2015"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Радиатор отопительный Rifar Alum 500 алюминиевый белый 10 секций 2.7Л 1830ВТ 565х90х800ММ"

    Кол-во: 115.000

    "Позиция 8"

    "Насос центробежный консольный К20/30 20М3/Ч 30М"

    Кол-во: 2.000

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