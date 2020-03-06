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    Главная / Торги / Поставка мебели и демонстрационных материалов для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Поставка мебели и демонстрационных материалов для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133623Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133623

    Наименование закупки

    Поставка мебели и демонстрационных материалов для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 18:29

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели и демонстрационных материалов для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 09:00 GMT +306.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133623Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели и демонстрационных материалов для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    994 362,46

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Санкт-Петербург город федерального значения, 191144, г. Санкт-Петербург, ул.Новгородская, дом 13, лит. ЛРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 15 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска офисная магнитно-маркерная Комус алюминиевая рама лаковое покрытие 90x120СМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Магниты для досок Attache 30ММ 6ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Маркер для доски Attache Selection Rarity круглый пластиковый корпус 2.5ММ синий 426896"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Маркер для доски Attache Selection Rarity круглый пластиковый корпус 3ММ черный 426895"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Маркер для доски Attache Selection Rarity круглый пластиковый корпус 2.5ММ красный 426897"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Стиратель для досок губка Attache 67х147х35ММ пластик для маркерных досок 1040295"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Стиратель для досок спрей MEGA Office White Board Clean 250МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Бумага для копировально-множительной техники Xerox Business B+ А4 80Г/М² 164ПРОЦ 500ЛИСТ белая Финляндия"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 9"

    "Стул офисный Easy Chair Iso искусственная кожа"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Кресло для персонала Adam High sync gtp55Ch1 сетка/пластик/хром черное 45х35х40СМ Беларусь"

    Кол-во: 30.000

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