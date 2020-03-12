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    Главная / Торги / канцелярские товары

    канцелярские товары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133622Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133622

    Наименование закупки

    канцелярские товары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 09:56

    Документация процедуры

    Сведения_о_принадлежности_контрагента_к_СМСП.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
    Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"

    Юридический адрес

    119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400

    Почтовый адрес

    119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400

    Контактный телефон

    +7 499 267-16-19

    Факс

    +7 499 267-30-76

    Адрес электронной почты

    V.Mikheeva@econom.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кисленко Николай Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Канцелярские товары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 12:00 GMT +312.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133622Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канцелярские товары

    Начальная цена

    284 303,93

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Москва, ул. Старая Басманная, дом 20, корп. 8.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В стоимость Товара входит в том числе: стоимость упаковки, доставки и разгрузки Товара в указанное Покупателем помещение, стоимость замены некондиционного Товара, а также прочие расходы Поставщика, связанные с исполнением его обязательств по доставке Товара Покупателю. Олата Товара производится в течение 15 банковских дней с даты документально подтвержденной передачи Товара Поставщиком Покупателю.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
    Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"

    Адрес местонахождения

    119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ножницы офисные Fiskars Recycled 18СМ нержавеющая сталь одинаковые кольца, пластиковые ручки, остроконечные лезвия серые"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Антистеплер Sax 700 для скоб №24/6, 26/6 синий с фиксатором"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Карандаш Stabilo 2988НВ Othello чернографитный НВ заточенный с ластиком"

    Кол-во: 192.000

    "Позиция 4"

    "Книга учета Attache 96ЛИСТ А4 бумвинил/картон"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Бизнес-тетрадь Attache Selection Spiral Book А4 140ЛИСТ 230х298ММ спираль клетка серая 8ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Лоток офисный Комус Модерн синий полистирол для бумаг"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Папка файловая Attache А4 20ШТ пластик 0.40ММ синяя 724963"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Папка файловая Attache А4 60ШТ 35ММ пластик 600МКМ синий 710159 28ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Папка файловая Attache А4 30ШТ 25ММ пластик 400МКМ темно-синяя 710154 50ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Папка файловая Attache А4 10ШТ пластик 0.5ММ синяя 709859"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Часы настенные Салют Квадрат дерево венге 24.9х24.5СМСМ 348х348х45ММ кварцевый механизм 885484 Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Файл-вкладыш Комус рифленый 35МКМ бесцветный 100ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Файл-вкладыш Attache Selection рифленый 100МКМ А4+ 50ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Файл-вкладыш Attache гладкий 35МКМ А3 бесцветный 50ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Нож канцелярский Bantex 18ММ в ассортименте"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Грифели микрографические Faber-Castell Polymer 0.5ММ НВ 12ШТ 392887"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 17"

    "Подставка настольная для канцелярских принадлежностей стакан Attache 70x70x100ММ пластик 1 отделение синяя 10ШТ 265719"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Подставка настольная для канцелярских мелочей Attache Яркий офис 93x114x104ММ оргстекло 2ММ 4 отделения красная 15ШТ 877404 Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Диск оптический CD-R Verbatim 700Mb 100ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Пакет почтовый с воздушной подушкой Bong бумага 170х225ММ стрип 100г/м2 белый 10ШТ/УПАК 82054"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 21"

    "Папка файловая Комус А4 40ШТ 20ММ пластик 500МКМ сиреневый 172100 22ШТ Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Короб архивный на резинке Attache А3 пластик черный 30ММ 30ШТ 300ЛИСТ 166831"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Разделитель по месяцам листов Комус А4 пластик 12ЛИСТ 361151"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Зажимы для бумаг Комус металл 51ММ черные"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Зажимы для бумаг Комус металл 32ММ черные 12ШТ"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 26"

    "Зажимы для бумаг Комус металл 25ММ черный 12ШТ"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 27"

    "Зажимы для бумаг Комус 19ММ черные"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Зажимы для бумаг Комус 15ММ черные 12ШТ"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 29"

    "Закладка клейкая Post-it 12.7х44.5ММ 10 цветов по 50ЛИСТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 30"

    "Маркер перманентный двусторонний Pentel N75W-A пулевидный пластиковый корпус 0.3-1.2ММ черный 938617 Китай"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 31"

    "Кнопки канцелярские силовые для пробковой доски Аttache 50ШТ цветные AT-ALTS1002"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 32"

    "Вешалка-плечики анатомическая Attache клен натуральный 50-52 280398"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 33"

    "Папка-скоросшиватель Attache Economy стандартный синяя А4 100ЛИСТ пластик 0.11ММ 10ШТ 875568 Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 34"

    "Короб архивный на резинках Комус А4 пластик 0.8ММ голубой 30ММ 300ЛИСТ 172089"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 35"

    "Стикер с клеевым краем Комус 76×76ММ жёлтый 100ЛИСТ"

    Кол-во: 156.000

    "Позиция 36"

    "Стикер Комус 38x51ММ желтые пастельные 12 блоков по 100ЛИСТ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 37"

    "Стикер блок самоклеящийся Комус 76х51ММ желтый пастельный 100ЛИСТ 154928"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 38"

    "Стикер с клеевым краем Комус 76x127ММ желтый пастельный 100ЛИСТ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 39"

    "Бирка для ключей 48х22 пластиковая синяя с металлическим колечком 10 штук в упаковке"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 40"

    "Бирка для ключей 22х49.5ММ пластиковая желтая 10ШТ 147843 Китай"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 41"

    "Бирка для ключей 22х49.5ММ пластиковая черная 10ШТ 147846 Китай"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 42"

    "Конверт для CD/DVD 25ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 43"

    "Диспенсер Scotch для клейкой ленты пластик 19ММ 25х101х117ММ прозрачный/дымчатый 444"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 44"

    "Папка-конверт на молнии Attache синяя А4"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 45"

    "Блок для записей не проклеенный Комус 90x90x50ММ 100Г/КВ.М белый 154935"

    Кол-во: 108.000

    "Позиция 46"

    "Блок для записей Комус 90х90x90ММ белый в прозрачной подставке"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 47"

    "Короб архивный Attache пластик синий 330x70x245ММ"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 48"

    "Бумага для копировально-множительной техники Color Copy А4 300Г/М² 161ПРОЦ 150ЛИСТ белая 79692 Австрия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 49"

    "Блокнот на спирали клетка Hatber Metallic A6 110х155ММ бордовый 80ЛИСТ офсетная бумага 80Г/М2 твердая обложка 927501 48ШТ"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 50"

    "Папка короб на кнопке Attache А4 пластик 0.5ММ синяя 100ЛИСТ 1044993 25ШТ Россия"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 51"

    "Пакет почтовый печать "Куда-Кому" Amerplast полиэтилен С5 162x229ММ стрип 70МКМ белый 500ШТ/УПАК 57873 Финляндия"

    Кол-во: 190.000

    "Позиция 52"

    "Пакет почтовый печать "Куда-Кому" Комус полиэтилен В4 250х353ММ стрип 70МКМ белый 10ШТ/УПАК 1009289 Россия"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 53"

    "Пакет почтовый Suominen полиэтилен 3-слойный 280х380ММ стрип 450ШТ/УПАК"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 54"

    "Пакет почтовый полиэтиленовый 360x500ММ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 55"

    "Пакет почтовый Bong Expander офсетная бумага В4 250х353х40ММ стрип 160г/м2 белый 25ШТ/УПАК 569013 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 56"

    "Конверт почтовый Expander стрип С4 229x324ММ белый 120Г/М2 25ШТ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 57"

    "Антистеплер ProfiOffice Office Force для скоб №10,24/6,26/6 металл/пластик синий 1065255"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 58"

    "Ежедневник датированный 2020 Альт Sidney Nebraska искусственная кожа твердая обложка бордовый 146х206ММ А5+ 168ЛИСТ ляссе 994628 Россия"

    Кол-во: 1.000

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