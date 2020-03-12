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Наименование закупки
канцелярские товары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 09:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Почтовый адрес
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Контактный телефон
+7 499 267-16-19
Факс
+7 499 267-30-76
Адрес электронной почты
V.Mikheeva@econom.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кисленко Николай Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Канцелярские товары
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.03.2020 12:00 GMT +312.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133622Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцелярские товары
Начальная цена
284 303,93
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Москва, ул. Старая Басманная, дом 20, корп. 8.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В стоимость Товара входит в том числе: стоимость упаковки, доставки и разгрузки Товара в указанное Покупателем помещение, стоимость замены некондиционного Товара, а также прочие расходы Поставщика, связанные с исполнением его обязательств по доставке Товара Покупателю. Олата Товара производится в течение 15 банковских дней с даты документально подтвержденной передачи Товара Поставщиком Покупателю.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
Адрес местонахождения
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Кол-во: 40.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 192.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 38.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 31.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 156.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 108.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 190.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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