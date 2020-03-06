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    Главная / Торги / Поставка лабораторной мебели для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Поставка лабораторной мебели для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133621Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133621

    Наименование закупки

    Поставка лабораторной мебели для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 18:10

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Техническое_задание.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область, Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторной мебели для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 09:00 GMT +306.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133621Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторной мебели для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    686 500,51

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область,Ставропольский край, г. Саратов, ул. Аэропорт, д. 53А; г. Ставрополь, ул. Ленина, 419Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеллаж лабораторный МРЛ-37.4 сталь светло-серый 900х600х1920ММ 6 полок"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Поддон для реактивов полипропилен 400х230х65ММ"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 3"

    "Стол лабораторный островной СЛ-14.3 1500х1500х750ММ сталь пластик светло-серый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Надстройка к столу сервисная МРЛ-22.3 сталь/пластик 1500х480х900ММ светло-серый полки 2ШТ, светильники 2ШТ, кабель 1.5М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Тумба лабораторная подвесная МРЛ-20.1 4 ящика 1500х520х670ММ сталь светло-серый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Стол лабораторный для весов МРЛ-09.2 1200х620х900ММ сталь гранит светло-серый"

    Кол-во: 1.000

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