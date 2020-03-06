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    Главная / Торги / Поставка проволоки сварочной СВ-08А

    Поставка проволоки сварочной СВ-08А

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:3006.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133620Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133620

    Наименование закупки

    Поставка проволоки сварочной СВ-08А

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 18:15

    Документация процедуры

    НОВАЯ_ФОРМА_(ТН_УПД)_ТИПОВОЙ_МТР_ДЛЯ_ТП_ЭТП_ГПБ.doc

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_(провол.свароч.)-КР-24.01.2020.doc

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Форма_декларации_СМСП_(2).xls

    Перечень_сведений__документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ.doc

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    t-nugumanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка проволоки сварочной СВ-08А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 10:30 GMT +306.03.2020 10:3006.03.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133620Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка проволоки сварочной СВ-08А

    Начальная цена

    90 641,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, город Казань, улица Шуртыгина, 15АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1. Договора, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. В случае если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 15 календарных дней со дня исполнения обязательства поставке товара в соответствие с пунктом 1.1. Договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проволока сварочная СВ-08А 3ММ"

    Кол-во: 668.500

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    206 097
    Лоты:
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    Регион:
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