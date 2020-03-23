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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению планового технического осмотра транспортных средств (выдача диагностических карт)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 18:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 739-01-60 доб. 1773
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
SPozdyshev@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Поздышев Сергей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению планового технического осмотра транспортных средств (выдача диагностических карт)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.03.2020 15:00 GMT +323.03.2020 15:0023.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133618Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению планового технического осмотра транспортных средств (выдача диагностических карт)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с условиями проекта Договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Кол-во: 1.000
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