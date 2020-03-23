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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению планового технического осмотра транспортных средств (выдача диагностических карт)

    Оказание услуг по проведению планового технического осмотра транспортных средств (выдача диагностических карт)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 15:0023.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133618Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133618

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению планового технического осмотра транспортных средств (выдача диагностических карт)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 18:05

    Документация процедуры

    ЗЦ-0154-20-ТО_Инструкция.docx

    ЗЦ-0154-20-ТО-Договор.rtf

    ЗЦ-0154-20-ТО-Договор_Пр.1.docx

    ЗЦ-0154-20-ТО-Техническое_задание.docx

    ЗЦ-0154-20-ТО-Форма_1.1..xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 739-01-60 доб. 1773

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    SPozdyshev@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Поздышев Сергей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по проведению планового технического осмотра транспортных средств (выдача диагностических карт)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.03.2020 15:00 GMT +323.03.2020 15:0023.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133618Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению планового технического осмотра транспортных средств (выдача диагностических карт)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, 115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями проекта Договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проведению планового технического осмотра транспортных средств (выдача диагностических карт)"

    Кол-во: 1.000

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