Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка расходных материалов и запасных частей к оборудованию кондиционирования

    Поставка расходных материалов и запасных частей к оборудованию кондиционирования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133617Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133617

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов и запасных частей к оборудованию кондиционирования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 18:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-93-43

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    gaz@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайналов Джамалутдин Камалутдинович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов и запасных частей к оборудованию кондиционирования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 11:00 GMT +306.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133617Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов и запасных частей к оборудованию кондиционирования

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, 367030, Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала, тупик 3-й Хаджи Булача, дом 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа на основе форм счета-фактуры и товарной накладной ТОРГ-12, далее -УПД) и иных документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплектующие Вентиль 4-х ходовой SHF(L)-9H-35U 5.8-13.6КВТ SANHUA SHF-19003"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Плата управления внешнего блока MFE 60ARN1 MDV"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Комплектующие Вентиль 4-х ходовой SHF-20A-67 12.7-30.0КВТ SANHUA SHF-50007"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Компрессор кондиционерный LG GK141PAA 220-240В 50ГЦ 252UGHP2AA"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Плата управления внешнего блока 1847776 P.C.B. 3F011697 1 RXS20G2 Daikin"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Плата управления внутреннего блока №23а CWA744555 Panasonic"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Компрессор кондиционерный LG 30-36 GPT407PAB 220-240В 50ГЦ TBZ31511601"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Плата управления внутреннего блока PCB ASSY 4017404 Daikin"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Компрессор кондиционерный Daikin Matsushita 2JS438D3JA02 220В 50ГЦ R04019019032"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Компрессор кондиционерный Panasonic 5KS146EAA21 220-240В 50ГЦ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Компрессор кондиционерный Сopeland ZBD21 KCE-TFD-551 380В 50ГЦ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Компрессор кондиционерный Panasonic 2V42S225AUA 220-240В 50ГЦ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Компрессор кондиционерный LG QP442PAA 220В 50ГЦ 2520UHMP2AB"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Компрессор спиральный ZR81 KCE-TFD-523 380В 18.05КВТ Copeland"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 262155
    Поставка компрессора
    Поставка компрессора
    262155
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 80106
    ТГСтаврополь Поставка водокольцевого компрессора ВК-12М1 (20199588)
    ТГСтаврополь Поставка водокольцевого компрессора ВК-12М1 (20199588)
    80106
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 09:30(GMT+03:00)
    608 814
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 80616
    ТГСтаврополь Поставка водокольцевого компрессора ВК-12М1 (20199588)
    ТГСтаврополь Поставка водокольцевого компрессора ВК-12М1 (20199588)
    80616
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    608 814
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить