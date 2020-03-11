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Наименование закупки
ЦЗ/УМТСиК/04.03.2020 Поставка пенообразователя ПО-6ЦТ для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2020 15:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-20-61
Факс
+7 8216 77-22-54
Адрес электронной почты
tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаренкова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
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ЦЗ/УМТСиК/04.03.2020 Поставка пенообразователя ПО-6ЦТ для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.03.2020 12:00 GMT +311.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133615Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЦЗ/УМТСиК/04.03.2020 Поставка пенообразователя ПО-6ЦТ для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Начальная цена
729 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Вологодская область, 160028, Вологодская область, г. Вологда, ул. Копрецовская, д.38Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты и доставки: В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Кол-во: 5.000
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