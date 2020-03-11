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    Главная / Торги / ЦЗ/УМТСиК/04.03.2020 Поставка пенообразователя ПО-6ЦТ для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    ЦЗ/УМТСиК/04.03.2020 Поставка пенообразователя ПО-6ЦТ для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133615Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133615

    Наименование закупки

    ЦЗ/УМТСиК/04.03.2020 Поставка пенообразователя ПО-6ЦТ для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 15:07

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-20-61

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаренкова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ/УМТСиК/04.03.2020 Поставка пенообразователя ПО-6ЦТ для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 12:00 GMT +311.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133615Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ/УМТСиК/04.03.2020 Поставка пенообразователя ПО-6ЦТ для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Начальная цена

    729 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, 160028, Вологодская область, г. Вологда, ул. Копрецовская, д.38Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты и доставки: В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пенообразователь ПО-6ЦТ 6% -8ГРАД"

    Кол-во: 5.000

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