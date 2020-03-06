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    Главная / Торги / Поставка шкафов металлических для нужд Администрации ООО "Газпром энерго"

    Поставка шкафов металлических для нужд Администрации ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 09:3006.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133613Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133613

    Наименование закупки

    Поставка шкафов металлических для нужд Администрации ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 17:33

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки.DOCX

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65930

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шкафов металлических для нужд Администрации ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 09:30 GMT +306.03.2020 09:3006.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133613Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шкафов металлических для нужд Администрации ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    129 367,74

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Администрация ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 117647, г. Москва, улица Профсоюзная, д. 125.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф металлический MZ_ШХА-100(40) архивный 980х385х1850ММ серый 52КГ 2-дверный 4 полки"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф металлический MZ_ШХА-50(40) архивный 490х385х1850ММ серый 24КГ 1-дверный 4 полки"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф металлический P_ШАМ11 архивный 850х500х1860ММ серый 44КГ 2-дверный 4 полки"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф металлический Aiko SL-150T бухгалтерский 460х340х1490ММ серый 32КГ 1-дверный 3 полки"

    Кол-во: 2.000

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