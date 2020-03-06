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    Главная / Торги / Поставка аппаратов для определения температуры вспышки в открытом и закрытом тигле

    Поставка аппаратов для определения температуры вспышки в открытом и закрытом тигле

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 16:3006.03.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133609Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133609

    Наименование закупки

    Поставка аппаратов для определения температуры вспышки в открытом и закрытом тигле

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 17:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аппаратов для определения температуры вспышки в открытом и закрытом тигле

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 16:30 GMT +306.03.2020 16:3006.03.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133609Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аппаратов для определения температуры вспышки в открытом и закрытом тигле

    Начальная цена

    322 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в г.Ухта, 169314, Республика Коми, район Ухтинский, город Ухта, улица Севастопольская, 1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета-фактуры или УПД цену поставленной продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем при наличии оригинала счета-фактуры, товарной накладной ТОРГ-12 или УПД, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. Сроки поставки: в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты подписания договора. Возможна досрочная поставка. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу:169314, Республика Коми, район Ухтинский, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1А. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат для физико-химических процессов ТВЗ для определения температуры вспышки в закрытом тигле 220В 400ВТ 50КПА 490х225х275ММ 12КГ ФГУП "НПО "Нефтехимавтоматика" Белгородский опытный завод"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Прибор ТВО для определения температуры вспышки в открытом тигле 220В 400ВТ +79…+360ГРАД ЦЕЛЬС 465х225х241ММ 10КГ"

    Кол-во: 1.000

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    3 949
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