Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка буров

    Поставка буров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 17:0006.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133608Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133608

    Наименование закупки

    Поставка буров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 09:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-08-28

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.onagrova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онагрова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка буров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 17:00 GMT +306.03.2020 17:0006.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133608Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка буров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кировская область, г. Киров, ул. Монтажников, 1аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней с момента поставки товара для МСП

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бур BOSCH Ф6х110мм SDS+ 15 шт (2.608.833.777)"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Бур BOSCH Ф8х110мм SDS+  5 (1.618.596.172)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Бур BOSCH Ф8х360мм SDS+  5 (2.608.833.793)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Бур BOSCH Ф8х610мм SDS+  5 (2.608.596.183)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Бур BOSCH Ф10х610мм SDS+ 5 (2.608.596.117)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Бур BOSCH Ф10х1000мм SDS+ 3 (2.608.597.122)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Бур BOSCH Ф12х1000мм SDS+ 2 (2.608.597.123)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Кондуктор для коронок ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ 29853 1 штука"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 260339
    Поставка твердосплавных пластин для нужд Тюменского Экспериментального завода
    Поставка твердосплавных пластин для нужд Тюменского Экспериментального завода
    260339
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 76759
    Поставка Пластин режущих твердосплавных RPGN 090300 для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
    Поставка Пластин режущих твердосплавных RPGN 090300 для нужд филиала "Саратоворгдиагностика"...
    76759
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 07:30(GMT+03:00)
    44 350
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 78068
    Поставка Пластин режущих твердосплавных RPGN 090300 для нужд филиала "Саратоворгдиагностика" АО "Газпром оргэнергогаз"
    Поставка Пластин режущих твердосплавных RPGN 090300 для нужд филиала "Саратоворгдиагностика"...
    78068
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 07:30(GMT+03:00)
    487 846
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Ценовой запрос № 79119
    Поставка слесарно-монтажного инструмента и приспособлений для нужд СГМ (ИТЦ - ф-л ООО "ГТЧ")
    Поставка слесарно-монтажного инструмента и приспособлений для нужд СГМ (ИТЦ - ф-л ООО "ГТЧ")
    79119
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    108 890
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ООО "КЗИТ"
    Ценовой запрос № 79884
    Поставка твердосплавных пластин для ООО КЗИТ
    Поставка твердосплавных пластин для ООО КЗИТ
    79884
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.12.2018 13:00(GMT+03:00)
    244 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить