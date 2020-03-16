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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка товара (мебель, канцтовары, хозтовары)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 11:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Контактный телефон
+7 812 613-38-10
Факс
+7 812 613-39-06
Адрес электронной почты
office@nw.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара (мебель, канцтовары, хозтовары)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
16.03.2020 23:00 GMT +316.03.2020 23:0016.03.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133607Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара (мебель, канцтовары, хозтовары)
Начальная цена
175 340,35
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Калининградская область, 236038, г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объёме в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма ТОРГ-12), при условии выставления Поставщиком счёта. Продукция поставляется Поставщиком Покупателю поквартально по адресу, указанному в Спецификации.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А
Кол-во: 120.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 196.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 531.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 260.000
Кол-во: 300.000
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