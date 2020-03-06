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    Главная / Торги / Кресло оператора "Самба" экокожа, хром, газлифт

    Кресло оператора "Самба" экокожа, хром, газлифт

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133600Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133600

    Наименование закупки

    Кресло оператора "Самба" экокожа, хром, газлифт

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 16:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
    Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»

    Юридический адрес

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б

    Почтовый адрес

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б

    Контактный телефон

    +7 8652 95-11-33

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    info@stavropol.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Кресло оператора "Самба" экокожа, хром, газлифт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 11:00 GMT +306.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133600Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кресло оператора "Самба" экокожа, хром, газлифт

    Начальная цена

    38 700,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет, в течении 10 дней после получения товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»
    Все закупки и тендеры Филиал Банка ГПБ (АО) «Северо-Кавказский»

    Адрес местонахождения

    355029, Российская Федерация, Ставропольский край, Ставрополь, Ленина, 429 Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло офисное Самба С-13-Б-15 экокожа/хром/дерево бежевое газлифт"

    Кол-во: 6.000

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