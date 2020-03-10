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    Главная / Торги / Ламинатор Fellowes Spectra формат А4 (FS-57378) для Самарского филиала

    Ламинатор Fellowes Spectra формат А4 (FS-57378) для Самарского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 17:0010.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133598Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133598

    Наименование закупки

    Ламинатор Fellowes Spectra формат А4 (FS-57378) для Самарского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 16:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-08-28

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.onagrova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онагрова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ламинатор Fellowes Spectra формат А4 (FS-57378) для Самарского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 17:00 GMT +310.03.2020 17:0010.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133598Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ламинатор Fellowes Spectra формат А4 (FS-57378) для Самарского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка силами поставщика_Оплата по счету, 100% аванс.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ламинатор Fellowes Spectra формат А4 (FS-57378)"

    Кол-во: 1.000

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