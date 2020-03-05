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    Главная / Торги / Поставка сверел и зубил для перфоратора

    Поставка сверел и зубил для перфоратора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 17:0005.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133597Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133597

    Наименование закупки

    Поставка сверел и зубил для перфоратора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 16:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-08-28

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.onagrova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онагрова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сверел и зубил для перфоратора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 17:00 GMT +305.03.2020 17:0005.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133597Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сверел и зубил для перфоратора

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пензенская область, г. Пенза, ул. Нейтральная, 1ЖРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней с момента поставки товара для МСП

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лезвие с регулировочным винтом FK-28L для: стриппер Kabifix FK28 L90мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Сверло по металлу 2.2мм 53мм с цилиндрическим хвостовиком"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Сверло по металлу 3мм 61мм с цилиндрическим хвостовиком"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Сверло по металлу 4мм 75мм с цилиндрическим хвостовиком"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Сверло по металлу 5мм 85мм с цилиндрическим хвостовиком"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Сверло по металлу 6мм 93мм с цилиндрическим хвостовиком"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Набор напильников BIBER Мастер 85307 250мм 3шт"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Электрод Э46 МР-3М для сварки низколегированных, углеродистых сталей 3мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Электрод Э46 МР-3С Ц0009135 для сварки углеродистых и низколегированных сталей 3мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Зубило плоское для перфораторов 600мм SDS-Мах 25мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Зубило пикообразное 600мм SDS-MAX"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Зубило лопаточное 250мм SDS-plus 40мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Долото для перфоратора 20мм 250мм"

    Кол-во: 1.000

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