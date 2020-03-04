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    Главная / Торги / Плата материнская BN94-06194F для телевизора Samsung PS51F5500AK

    Плата материнская BN94-06194F для телевизора Samsung PS51F5500AK

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 12:0004.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133593Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133593

    Наименование закупки

    Плата материнская BN94-06194F для телевизора Samsung PS51F5500AK

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 16:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-08-28

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.onagrova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онагрова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Плата материнская BN94-06194F для телевизора Samsung PS51F5500AK

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 12:00 GMT +304.03.2020 12:0004.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133593Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Плата материнская BN94-06194F для телевизора Samsung PS51F5500AK

    Начальная цена

    8 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Н.Новгород, ул.Федосеенко д.35Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель оплачивает 100 (сто) % от общей цены счета, в том числе НДС 20 %, в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения оригинала счета. Поставщик выставляет счет одновременно с подписанием Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плата материнская BN94-06194F для телевизора Samsung PS51F5500AK"

    Кол-во: 1.000

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