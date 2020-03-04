"Плата материнская BN94-06194F для телевизора Samsung PS51F5500AK"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель оплачивает 100 (сто) % от общей цены счета, в том числе НДС 20 %, в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения оригинала счета. Поставщик выставляет счет одновременно с подписанием Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12.