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    Главная / Торги / 007 Поставка столовой посуды для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    007 Поставка столовой посуды для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 08:0006.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133587Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133587

    Наименование закупки

    007 Поставка столовой посуды для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 15:42

    Документация процедуры

    Согласованный_проект_договора.pdf

    Тех._задание.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-02-43

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    t.balashova@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашова Татьяна Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    007 Поставка столовой посуды для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 08:00 GMT +306.03.2020 08:0006.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133587Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    007 Поставка столовой посуды для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    43 002,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, в соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Салатник круглый Arcoroc Trianon 500МЛ 160 стекло ударопрочное белый D6883"

    Кол-во: 600.000

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