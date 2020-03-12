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Наименование закупки
Поставка автотранспортных наклеек для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
06.03.2020 07:44
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 918 980-98-38
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
d.kocheridi@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матютин Дмитрий Васильевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автотранспортных наклеек для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.03.2020 10:00 GMT +312.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133582Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автотранспортных наклеек для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
Начальная цена
1 590 804,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 353231, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул.Нефтяников, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 01 по 12 и с 25 по 30 число месяца
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Кол-во: 862.000
Кол-во: 756.000
Кол-во: 132.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 204.000
Кол-во: 294.000
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