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    Главная / Торги / Поставка автотранспортных наклеек для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

    Поставка автотранспортных наклеек для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133582Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133582

    Наименование закупки

    Поставка автотранспортных наклеек для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2020 07:44

    Документация процедуры

    Макет_наклеек_для_ТС.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    d.kocheridi@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матютин Дмитрий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автотранспортных наклеек для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.03.2020 10:00 GMT +312.03.2020 10:0012.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133582Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автотранспортных наклеек для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар»

    Начальная цена

    1 590 804,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353231, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул.Нефтяников, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 01 по 12 и с 25 по 30 число месяца

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наклейка с логотипом 750х1000ММ синий самоклеющаяся пленка ORACAL 052 белый логотип по макету, резка, упаковка, ламинация"

    Кол-во: 862.000

    "Позиция 2"

    "Наклейка с логотипом 750х1000ММ белый самоклеющаяся пленка ORACAL 052 синий логотип по макету, резка, упаковка, ламинация"

    Кол-во: 756.000

    "Позиция 3"

    "Наклейка с логотипом 400х300ММ синий самоклеющаяся пленка ORACAL 052 белый логотип по макету, резка, упаковка, ламинация"

    Кол-во: 132.000

    "Позиция 4"

    "Наклейка с логотипом 400х300ММ белый самоклеющаяся пленка ORACAL 052 синий логотип по макету, резка, упаковка, ламинация"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 5"

    "Наклейка с логотипом 450х600ММ синий самоклеющаяся пленка ORACAL 052 белый логотип по макету, резка, упаковка, ламинация"

    Кол-во: 204.000

    "Позиция 6"

    "Наклейка с логотипом 450х600ММ белый самоклеющаяся пленка ORACAL 052 синий логотип по макету, резка, упаковка, ламинация"

    Кол-во: 294.000

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