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    Главная / Торги / Поставка материалов для лаборатории Уренгойского УИРС

    Поставка материалов для лаборатории Уренгойского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133580Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133580

    Наименование закупки

    Поставка материалов для лаборатории Уренгойского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 15:20

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Типовой)._Поставка_МТР_(ЮрО_2020).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08 доб. 6096809

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стеценко Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для лаборатории Уренгойского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.03.2020 10:00 GMT +316.03.2020 10:0016.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133580Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для лаборатории Уренгойского УИРС

    Начальная цена

    744 206,62

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, район УКПГ-1АС, БПО Уренгойское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара осуществляется безналичными денежными средствами путем перечисления их на счет Поставщика в течение 15 календарных дней с момента поставки Товара. Способ доставки: любым удобным для поставщика способом за счет собственных средств Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Серебро азотнокислое стандарт-титр 0.1Н 10ампул 7-39521"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Реактив химический Серная кислота ХЧ 1.8КГ 7-50450"

    Кол-во: 1.800

    "Позиция 3"

    "Реактив химический Соляная кислота ХЧ 1.2КГ 7-50510"

    Кол-во: 1.200

    "Позиция 4"

    "Измеритель температуры и влажности ИВТМ-7 М5-Д 130х70х25ММ -45...+60ГРАД ЦЕЛЬС Практик-НЦ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Вискозиметр капиллярный ВБР-2 5ММ 15-100С Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Прибор ВМ-6 для определения водоотдачи под давлением 0.1МПА глинистых растворов 177х273ММ"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    30.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    3 949
    Лоты:
    1
    Регион:
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