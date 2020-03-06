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    Главная / Торги / Поставка сухих завтраков и прочих продуктов питания

    Поставка сухих завтраков и прочих продуктов питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 08:0006.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133573Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133573

    Наименование закупки

    Поставка сухих завтраков и прочих продуктов питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 16:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    snabmanager@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ли Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сухих завтраков и прочих продуктов питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 08:00 GMT +306.03.2020 08:0006.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133573Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сухих завтраков и прочих продуктов питания

    Начальная цена

    125 518,81

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с. Кабардинка, ул.Мира, дом 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 рабочих дней. Доставка до склада Покупателя за счёт Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сыр плавленый ломтевой Hochland Сливочный 45ПРОЦ 150Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Крупа Bravolli Полента 300Г"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Крупа гречневая зеленая Мистраль 450Г"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 4"

    "Йогурт Здоровье из предгорья Греческий 3.5ПРОЦ стакан"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Крупа гречневая Мистраль 900Г"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 6"

    "Мука гречневая Гранец 500Г"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 7"

    "Чай зеленый пакетированный Greenfield Flying Dragon 2Г 25ШТ"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 8"

    "Чай черный пакетированный Greenfield Golden Ceylon 2Г 25ШТ"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 9"

    "Завтрак сухой Шарики Nestle Kosmostars 250Г"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 10"

    "Завтрак сухой Шарики Nestle Nesquik 225Г"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 11"

    "Фрукты в сиропе Лютик персики жестяная банка 850Г"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 12"

    "Фрукты в сиропе Лютик ананас шайба жестяная банка 850Г"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 13"

    "Хлопья овсяные Ясно солнышко быстрой варки 400Г"

    Кол-во: 240.000

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    994 282
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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