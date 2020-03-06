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    Главная / Торги / Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники и принтеров для нужд филиала "Санкт-Петербургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники и принтеров для нужд филиала "Санкт-Петербургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133571Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133571

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники и принтеров для нужд филиала "Санкт-Петербургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 17:42

    Документация процедуры

    Договор_на_услуги_ТОиР_КИМ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники и принтеров для нужд филиала "Санкт-Петербургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 00:00 GMT +306.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133571Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники и принтеров для нужд филиала "Санкт-Петербургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    349 916,61

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Санкт-Петербург город федерального значения, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5а, лит. Л Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения Заказчиком надлежащим образом оформленного и подписанного сторонами Акта об оказанных услугах и счета (счет-фактуры), выставленных Исполнителем

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание оргтехники Регламентные ремонтно-профилактические работы Принтер Kyocera P2135dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена драм-юнит МФУ Kyocera M2535dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена роликов захвата бумаги МФУ Kyocera M2040dn"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена роликов захвата бумаги МФУ Kyocera M3645dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена сервисного комплекта МФУ Kyocera M3645dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена платы форматтера Принтер Kyocera P2040dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена ремонтного комплекта автоподатчика МФУ Kyocera M2235dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена драм-юнит МФУ Kyocera M2040dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена платы форматтера МФУ Kyocera M3645dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена узла переноса Принтер Kyocera P2135dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена роликов захвата бумаги МФУ Canon i-Sensys 512x"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена узла переноса МФУ Kyocera M3040dn/M3540dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена узла переноса Принтер Kyocera FS-1040"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена сервисного комплекта Принтер Kyocera FS-1040"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена сервисного комплекта МФУ Kyocera M3040dn/M3540dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена драм-юнит Принтер Kyocera P2040dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена роликов захвата бумаги Принтер Kyocera FS-1040"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена драм-юнит Принтер Kyocera FS-1040"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена термоузла/ печи в сборе Принтер Kyocera FS-1040"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Техническое обслуживание оргтехники Регламентные ремонтно-профилактические работы Принтер Kyocera FS-1040"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена роликов захвата бумаги Принтер Kyocera P2135dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена термоузла/ печи в сборе Принтер Kyocera P2135dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена драм-юнит Принтер Kyocera P2135dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена роликов захвата бумаги Принтер Kyocera P2040dn"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 25"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена сервисного комплекта Принтер Kyocera P2040dn"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 26"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена узла переноса Принтер Kyocera P2040dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена платы форматтера Принтер Kyocera P6035cdn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена платы форматтера МФУ Kyocera M2535dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена блок проявки, в сборе МФУ Kyocera M2535dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Техническое обслуживание оргтехники Регламентные ремонтно-профилактические работы МФУ Kyocera M2235dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена платы форматтера МФУ Kyocera M2040dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена сервисного комплекта МФУ Kyocera M2040dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена ремонтного комплекта автоподатчика МФУ Kyocera M2040dn"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 34"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена узла переноса МФУ Kyocera M2040dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена блока лазера МФУ Kyocera M2040dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена роликов захвата бумаги МФУ Kyocera M3040dn/M3540dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Техническое обслуживание оргтехники Регламентные ремонтно-профилактические профилактические работы МФУ Kyocera M2040dn"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 38"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена блока лазера МФУ Kyocera M3040dn/M3540dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена ремонтного комплекта автоподатчика МФУ Kyocera M3040dn/M3540dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 40"

    "Техническое обслуживание оргтехники Регламентные ремонтно-профилактические работы МФУ Kyocera M3040dn/M3540dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена ремонтного комплекта автоподатчика МФУ Kyocera M3645dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена блока лазера МФУ Kyocera M3645dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Техническое обслуживание оргтехники Регламентные ремонтно-профилактические работы МФУ Kyocera M3645dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Техническое обслуживание оргтехники Регламентные ремонтно-профилактические работы МФУ Canon i-Sensys 512x"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена узла переноса МФУ Kyocera M3645dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена платы форматтера МФУ Kyocera M3040dn/M3540dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена роликов захвата бумаги МФУ Kyocera M2235dn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 48"

    "Техническое обслуживание оргтехники Регламентные ремонтно-профилактические работы МФУ Kyocera M2535dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 49"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена ремонтного комплекта автоподатчика МФУ Kyocera M2535dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 50"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена узла переноса МФУ Kyocera M2535dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 51"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена блок проявки, в сборе Принтер Kyocera P6035cdn"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 52"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена роликов захвата бумаги МФУ Kyocera M2535dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 53"

    "Техническое обслуживание оргтехники Регламентные ремонтно-профилактические работы Принтер Kyocera P6035cdn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена узла переноса Принтер Kyocera P6035cdn"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 55"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена роликов захвата бумаги Принтер Kyocera P6035cdn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 56"

    "Техническое обслуживание оргтехники Регламентные ремонтно-профилактические работы Принтер Kyocera P2040dn"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 57"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена сервисного комплекта Принтер Kyocera P2135dn"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 58"

    "Техническое обслуживание оргтехники Замена платы форматтера Принтер Kyocera P2135dn"

    Кол-во: 1.000

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