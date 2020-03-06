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Наименование закупки
Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники и принтеров для нужд филиала "Санкт-Петербургское УООП" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 17:42
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники и принтеров для нужд филиала "Санкт-Петербургское УООП" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 00:00 GMT +306.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133571Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт копировальной техники и принтеров для нужд филиала "Санкт-Петербургское УООП" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
349 916,61
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Санкт-Петербург город федерального значения, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 5а, лит. Л Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 20 (двадцати) банковских дней с момента получения Заказчиком надлежащим образом оформленного и подписанного сторонами Акта об оказанных услугах и счета (счет-фактуры), выставленных Исполнителем
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
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Кол-во: 2.000
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Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
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Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
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