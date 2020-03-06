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Наименование закупки
Поставка одноразовой посуды, коробок и пакетов для для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 16:06
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка одноразовой посуды, коробок и пакетов для для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133569Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка одноразовой посуды, коробок и пакетов для для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»
Начальная цена
247 187,49
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Город Санкт-Петербург город федерального значения, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.Броневая 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня приемки Грузополучателем товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 3600.000
Кол-во: 7500.000
Кол-во: 7600.000
Кол-во: 1920.000
Кол-во: 640.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1650.000
Кол-во: 3600.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 8000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 450.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 1500.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 5200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 800.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 5184.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 10000.000
Кол-во: 1000.000
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