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    Главная / Торги / Поставка одноразовой посуды, коробок и пакетов для для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Поставка одноразовой посуды, коробок и пакетов для для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133569Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133569

    Наименование закупки

    Поставка одноразовой посуды, коробок и пакетов для для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 16:06

    Документация процедуры

    Проект_договора_однораз_пос.doc

    Копия_Копия_задание_заказчика_(2)_(2).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка одноразовой посуды, коробок и пакетов для для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133569Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка одноразовой посуды, коробок и пакетов для для нужд филиала «Санкт-Петербургское УООП» ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    247 187,49

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Санкт-Петербург город федерального значения, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.Броневая 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня приемки Грузополучателем товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крышка одноразовая для контейнера под пресервы круглая ПП белая 112ММ 24163.01"

    Кол-во: 3600.000

    "Позиция 2"

    "Крышка одноразовая для контейнера квадратная TaMbien PET прозрачная 126х126х13ММ 27582.02"

    Кол-во: 7500.000

    "Позиция 3"

    "контейнер РК-21 Т М 219х142х64ММ 1460МЛ прозрачный 24335.02"

    Кол-во: 7600.000

    "Позиция 4"

    "контейнер с крышкой РК-19 М Т 224х117х54ММ 900МЛ прозрачный 24334.02"

    Кол-во: 1920.000

    "Позиция 5"

    "контейнер с крышкой ФП-К11 132х132х79ММ 733МЛ прозрачный 31457.01"

    Кол-во: 640.000

    "Позиция 6"

    "Крышка одноразовая для контейнера прямоугольная Стиролпласт ПП прозрачная 139х102ММ"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 7"

    "контейнер прямоугольный Стиролпласт ПП 139х102х90ММ 750МЛ прозрачный 17666.03"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 8"

    "Крышка одноразовая для контейнера прямоугольная ЮП ПП прозрачная 108х82ММ 41638.01"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 9"

    "контейнер прямоугольный ЮП ПП 108х82х105ММ 500МЛ прозрачный 41637.01"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 10"

    "контейнер прямоугольный Стиролпласт ПП 108.3х82.2х50ММ 250МЛ прозрачный 14566.02"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 11"

    "контейнер прямоугольный Стиролпласт ПП 179х132х63.7ММ 1000МЛ прозрачный 19612.01"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 12"

    "контейнер квадратный TaMbien PET 126х126х60ММ 500МЛ черный 27581.02"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 13"

    "контейнер 3-х слойный PET 189х70х80ММ прозрачный для бутерброда 18315.06"

    Кол-во: 1650.000

    "Позиция 14"

    "контейнер круглый ПП 112х77ММ 500МЛ прозрачный под пресервы 16189.01"

    Кол-во: 3600.000

    "Позиция 15"

    "Бумага для выпечки SAMO 50Мх38СМ коричневая силиконизированная бумага 31598"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 16"

    "Бумага для выпечки листовая 42х60СМ белый пергамент 10КГ/УПАК 39927.01"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Вилка одноразовая Tambien полистирол 165ММ белая 35124.01"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 18"

    "Шпажка для шашлыка круглая дерево 200ММ 100ШТ натуральный 32420.01"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 19"

    "Шпажка для шашлыка круглая дерево 150ММ 100ШТ натуральный 28597.03"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 20"

    "Фольга пищевая алюминиевая 300ММх80М 9МКМ УТ0000683"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Фольга пищевая алюминиевая 450х100 9МКМ 24402.03"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 22"

    "Трубочка для коктейля 8х210ММ без изгиба черная 250ШТ 32320.01"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 23"

    "Стакан одноразовый однослойный бумага белый 90ММ 400МЛ 26164.01"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 24"

    "Стакан одноразовый однослойный бумага белый 80ММ 250МЛ для горячих напитков 43542.02"

    Кол-во: 8000.000

    "Позиция 25"

    "Форма бумажная коричневая розетка овальная 28х110х26ММ 42964.02"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 26"

    "Форма бумажная белая розетка круглая 50х25ММ 29223.05"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 27"

    "Форма бумажная белая розетка круглая 35х20ММ 29221.02"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 28"

    "Шпажка для канапе Пика "Гольф" бамбук 90ММ 100ШТ натуральный 40615.01"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 29"

    "Шпажка для канапе Пика "Узелок" бамбук 90ММ 100ШТ натуральный 24501.02"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 30"

    "Шпажка для канапе Пика "Узелок" бамбук 60ММ 100ШТ натуральный 31595.01"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 31"

    "Шпажка для канапе Gastrorag Пика "Узелок" бамбук 100ММ 100ШТ натуральный"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 32"

    "Палочка для размешивания 24478.04 120ММ пластик белый 500ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Пакет бумажный 42035.01 320х180х430ММ крафт-бумага коричневый с кручеными ручками"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 34"

    "Пакет бумажный 27635.03 260х140х350ММ крафт-бумага коричневый с кручеными ручками"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 35"

    "Пакет полиэтиленовый майка 38х63СМ 18МКМ ПНД белый 26891.09"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 36"

    "Тарелка одноразовая суповая круглая полипропилен 500МЛ белый 17759.04"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 37"

    "Ложка одноразовая столовая полистирол белая 165ММ 24480.02"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 38"

    "Ланч-бокс LB-2 ВПС 250х210х35ММ 2 деления 06828.01"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 39"

    "Ланч-бокс LB-3 ВПС 250х210х35ММ 3 деления 10229.03"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 40"

    "Крышка одноразовая для стакана/креманки купольная без отверстия СП полистирол прозрачная 270х350х420ММ 33662.01"

    Кол-во: 5200.000

    "Позиция 41"

    "Зубочистки деревянные 1000шт/упак в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 42"

    "соусница с крышкой круглая Стиролпласт PET 50МЛ прозрачный 41445.01"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 43"

    "коробка квадратная микрогофрокартон 330х330х40ММ белая для пиццы 26495.03"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 44"

    "коробка квадратная микрогофрокартон 310х310х33ММ белая для пиццы 33337.02"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 45"

    "Креманка одноразовая круглая на ножке полистирол 9565ММ 200МЛ прозрачная 38911.02"

    Кол-во: 5184.000

    "Позиция 46"

    "Крышка одноразовая для стакана с боковым отверстием полистирол черная 90ММ 32150.01"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 47"

    "Крышка одноразовая для стакана с боковым отверстием полистирол черная 80ММ 32877.02"

    Кол-во: 10000.000

    "Позиция 48"

    "Крышка одноразовая для контейнера прямоугольная Стиролпласт ПП прозрачная 179х132ММ 19615.01"

    Кол-во: 1000.000

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