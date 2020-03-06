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    Главная / Торги / Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133567Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133567

    Наименование закупки

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 15:23

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_2020_торговый_портал.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-75-42

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шлыков Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 11:00 GMT +306.03.2020 11:0006.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133567Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубопроводной арматуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    422 230,49

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Раздольная, 2а , срок поставки - в течение 60 календарных дней с даты подписания договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры. Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка 30ч6бр Ду100ММ Ру10"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Задвижка 30ч6бр Ду50ММ Ру10"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Кран шаровый трехходовой ТП3.15.200-0 Ду15ММ Ру20МЕГАПА муфтовый G1/2 сталь 09Г2С"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой проходной муфтовый 11б27п Ду15 Ру16 для природного газа -20 +50СГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 131.000

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой проходной муфтовый 11б27п Ду20 Ру16 для природного газа -20 +50СГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 53.000

    "Позиция 6"

    "Кран 11б27п ДУ25 РУ16 для природного газа -20 +50СГРАД ЦЕЛЬС с ручным приводом"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 7"

    "Кран шаровый муфтовый 11б27п Ду32 РУ16 для природного газа -20 +50СГРАД ЦЕЛЬС с ручным приводом"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 8"

    "Кран шаровый 11б27п 40х16 латунь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Кран ДN от 40 до 50 11б27п Ду50 Ру16"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 10"

    "Клапан запорный мембранный 15б818р DN15 PN23 латунь электромагнитный привод штуцерно-ниппельное IP65 с штуцерами и накидными гайками"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Клапан предохранительно-запорный для газового оборудования КПЗ-50В(Н) газ 1.2МЕГАПА DN50ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Запчасть к регулятору давления газа Комплект ремонтный РДНК-400"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 13"

    "Комплект ремонтный к клапану предохранительному сбросному ПСК-50"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Запчасть к регулятору давления газа Комплект ремонтный РДБК-1-25"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Запчасть к регулятору давления газа Комплект ремонтный РДБК-1-50"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Оголовок свечи продувочной МС 07.21.02.000 DN50ММ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 17"

    "Пружина к клапану предохранительному сбросносу ПСК-50Н"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Регулятор давления газа фланцевый РДСК-50 PN1.2МПА 32/50ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Кран для манометра трехходовой 11б27пм.01 DN15 PN16"

    Кол-во: 77.000

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