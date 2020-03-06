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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Microsoft Office Professional Plus 2019 для Иваново
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 14:58
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Контактный телефон
+7 495 719-53-97
Факс
+7 495 719-45-85
Адрес электронной почты
info@draga.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крецу Александра Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Microsoft Office Professional Plus 2019 для Иваново
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 00:00 GMT +306.03.2020 00:0006.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133564Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Microsoft Office Professional Plus 2019 для Иваново
Начальная цена
30 847,55
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ивановская область, 153012. г.Иваново, ул.Советская, д.22А, оф.306Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Предоплата, доставка включена в стоимость товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ДРАГА"
Все закупки и тендеры АО "ДРАГА"
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Кол-во: 1.000
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