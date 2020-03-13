Поставка штампов и печатей для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Стоимость товара является существенным условием настоящего Договора. Для целей применения настоящего Договора Стороны пришли к соглашению, что единичные расценки на товары являются существенными условиями и подлежат согласованию Сторонами. Цена Договора складывается из сумм поставок товара за время его действия и составляет 37 990 (тридцать семь тысяч девятьсот девяносто) рублей 07 копеек, в том числе НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.11.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара.