www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка штампов и печатей для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 15:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-63-60
Факс
Адрес электронной почты
A.Vanin@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ванин Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка штампов и печатей для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.03.2020 12:00 GMT +313.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133563Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка штампов и печатей для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"
Начальная цена
30 591,93
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), город Новый Уренгой , улица Железнодорожная 100Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость товара является существенным условием настоящего Договора. Для целей применения настоящего Договора Стороны пришли к соглашению, что единичные расценки на товары являются существенными условиями и подлежат согласованию Сторонами. Цена Договора складывается из сумм поставок товара за время его действия и составляет 37 990 (тридцать семь тысяч девятьсот девяносто) рублей 07 копеек, в том числе НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.11.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 4.000
Кол-во: 75.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.