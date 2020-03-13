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    Главная / Торги / Поставка штампов и печатей для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка штампов и печатей для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133563Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133563

    Наименование закупки

    Поставка штампов и печатей для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 15:50

    Документация процедуры

    договор_поставки.doc

    Задание_заказчика_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-63-60

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Vanin@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ванин Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка штампов и печатей для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.03.2020 12:00 GMT +313.03.2020 12:0013.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133563Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка штампов и печатей для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    30 591,93

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), город Новый Уренгой , улица Железнодорожная 100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость товара является существенным условием настоящего Договора. Для целей применения настоящего Договора Стороны пришли к соглашению, что единичные расценки на товары являются существенными условиями и подлежат согласованию Сторонами. Цена Договора складывается из сумм поставок товара за время его действия и составляет 37 990 (тридцать семь тысяч девятьсот девяносто) рублей 07 копеек, в том числе НДС по ставке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.11.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Печать Colop Printer R 40 круглая пластиковая 40ММ автоматическая"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Штамп 47х18ММ индивидуальное изготовление"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 3"

    "Штамп 3900 55х35ММ автоматическая оснастка Colop"

    Кол-во: 1.000

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