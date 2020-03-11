Поставка гелия газообразного в баллонах для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Условия договора

Саратовская область, Место поставки товара: Продукция доставляется до места назначения автотранспортом Поставщика, специально предназначенным для перевозки данной продукции. Покупатель несет ответственность за автотранспорт, техническое состояние и исправность баллонов. Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ.