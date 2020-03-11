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    Главная / Торги / Поставка гелия газообразного в баллонах для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Поставка гелия газообразного в баллонах для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133559Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133559

    Наименование закупки

    Поставка гелия газообразного в баллонах для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 15:08

    Документация процедуры

    Дог_КИМ_проект.docx

    Спецификация-_гелий.xls

    Задание_Заказчика.xlsx

    Приложение____Список_документов_к_договору.PDF

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-67-39

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    tender@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щербаков Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка гелия газообразного в баллонах для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 09:00 GMT +311.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133559Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гелия газообразного в баллонах для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Начальная цена

    466 070,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Место поставки товара: Продукция доставляется до места назначения автотранспортом Поставщика, специально предназначенным для перевозки данной продукции. Покупатель несет ответственность за автотранспорт, техническое состояние и исправность баллонов. Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гелий газообразный (в баллонах) марка А 99,995% ТУ 0271-135-31323949-2005 с изм. 1-4 сжатый"

    Кол-во: 136.800

    "Позиция 2"

    "Баллон гелиевый 40ЛИТР(ДМ³) ГОСТ 949-73"

    Кол-во: 24.000

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