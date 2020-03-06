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    Главная / Торги / Поставка вспомогательных материалов для сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Поставка вспомогательных материалов для сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133558Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    133558

    Наименование закупки

    Поставка вспомогательных материалов для сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.03.2020 15:26

    Документация процедуры

    типовая_форма_договора_для_ЭТП.rar

    Техническое_задание_на_поставку_товара_(исправл._от_26.02).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вспомогательных материалов для сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133558Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вспомогательных материалов для сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Начальная цена

    287 909,46

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Иркутская область, База сейсморазведочной партии № 1 Производственного филиала «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром недра», расположенной на Чайкинском лицензионном участке (Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-н, пос. Юктэ).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка транспортом Поставщика до базы сейсморазведочной партии № 1 Производственного филиала «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром недра», расположенной на Чайкинском лицензионном участке (Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-н, пос. Юктэ). 3.2. Сроки поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стрейч-плёнка 17 мкм прозрачная, 2КГ (256М намотка), высший сорт, 500ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Цемент М 500 мешок 50КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Замок врезной БУЛАТ 3В8-4 ( 09573)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Цепь противоскольжения Урал 14.00R20 узкая"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Запасные части и комплектующие Цепь противоскольжения 8.15-15 для погрузчика 28х9-15"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Конфорка 0.12М² 415х295ММ 3.0 КВТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Переключатель пакетный Gottak 7LA для электроплиты"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Фонарь налобный BAILONG BL-6809 1600ЛМ 400М 3000ВТ"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 9"

    "Рукав газовый сварочный кислородный 6.3ММ черный с синей полосой 2КЛ ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 10"

    "Примус бензиновый "Дастан-1" футляр: алюминиевый котелок 136x158ММ 20-5-015"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Принадлежность к спортивным изделиям Нож для ледоруба 150 ТОР"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Тепловентилятор Ballu BPH-5/220"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Напильник слесарный круглый STIHL 5.5ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 14"

    "Тройник никель Ду15"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Мультиметр цифровой М890G"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Электролит 5ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Ареометр АР-02 для измерения плотности электролита"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Кран шаровый Ду15 ВР латунь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Плита газовая Турист ПГТ-1 1 195х170х95ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Канистра алюминиевая 20Л; ДМ³"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 21"

    "Замок врезной с ручкой Нора- М 109 латунь"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 22"

    "Пропан в баллонах сжиженный газ 50лЛИТР(ДМ³) ГОСТ Р 52087-2003"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 23"

    "Ковш пластмассовый 2000МЛ М053"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Весы бытовые настольные электронные кухонные Centek CT-2462 5КГ 1Г 190х200ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Молоток для отбивки мяса нержавеющая сталь 270ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Фонарь светодиодный переносной FA65M ЭРА"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "Насос перекачной DB-60 AC220 для перекачки дизельного топлива и смазочно-охлаждающих жидкостей"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Принадлежность автомобильная . Пистолет для накачки шин с манометром"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Лампа паяльная 1.5л бензиновая"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 30"

    "Запасная часть Наконечник шланга подкачки прищепка ДАЛИ-авто-13401 оцинкованный 6ММ"

    Кол-во: 5.000

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