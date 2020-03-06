www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка вспомогательных материалов для сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 15:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-54-33
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
y.ushakov@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушаков Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вспомогательных материалов для сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.03.2020 10:00 GMT +306.03.2020 10:0006.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 133558Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вспомогательных материалов для сейсморазведочных работ для нужд ПФ "Костромагазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Начальная цена
287 909,46
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Иркутская область, База сейсморазведочной партии № 1 Производственного филиала «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром недра», расположенной на Чайкинском лицензионном участке (Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-н, пос. Юктэ).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка транспортом Поставщика до базы сейсморазведочной партии № 1 Производственного филиала «Костромагазгеофизика» ООО «Газпром недра», расположенной на Чайкинском лицензионном участке (Иркутская обл., Мамско-Чуйский р-н, пос. Юктэ). 3.2. Сроки поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.